A Viva el Futbol: «Contro il Milan poteva vincere anche 3 o 4 a zero, ma nel secondo tempo è calato d’intensità. Ho visto un Napoli con un grande allenatore e un Milan sconcertante».

L’ex calciatore Antonio Cassano commenta a Viva El Futbol la prestazione del Napoli contro il Milan.

Cassano: «Il Napoli può vincerle anche tutte fino alla fine, ma l’Inter è troppo più forte»

«Il Napoli poteva vincere col Milan anche 3 o 4 a zero, ma nel secondo tempo è calato d’intensità. Ma gli azzurri hanno equilibrio, rispetto al Milan che ha giocato l’ultima mezz’ora in maniera casuale, con tutti attaccanti, sembrava la partita del giovedì. Ho visto un Napoli con un grande allenatore e un Milan sconcertante».

Sulla lotta scudetto con l’Inter, Cassano ha dichiarato:

«Per me il Napoli da qui alla fine le vince tutte, ma il campionato è finito. Il Bologna ora ha anche la semifinale di Coppa Italia, comunque il Napoli se la giocherà anche a Bologna. L’Inter ha partite un po’ più complicate, ma per me è troppo più forte delle altre, può giocare anche con una seconda squadra. A meno di clamorosi intoppi, è la super favorita. Ma ripeto, il Napoli può vincerle tutte. Inzaghi mi sta gasando, ha una carica impressionante».

«Il Napoli non è più in corsa per lo scudetto. Domenica c’è stata la fine del campionato. L’Inter ha dimostrato di distruggere una squadra con un calcio meraviglioso [Atalanta]. Gli azzurri meritavano di vincere contro il Venezia, ma anche la partita con l’Udinese in casa… un po’ sta lasciando qualcosa per strada. Sono convinto che la mazzata che ha avuto Conte, che non è arrivato nessuno al posto di Kvara, l’ha percepita anche la squadra. Se sei primo in classifica, vendi il giocatore più forte a 75 milioni e non prendi nessuno, significa che qualcosa per strada lascerai. Esclusa la partita con l’Inter, l’ho visto in calo, un po’ sfiduciato. Però penso che tutto dipenda dalla cessione di Kvara con l’arrivo di nessuno, anche nelle dichiarazioni di Conte… lui dice delle cose ma secondo me pensa altro. Contro il Venezia c’è stata la resa».

