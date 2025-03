Cassano: «Il Napoli non è più in corsa per lo scudetto, anche la squadra sta percependo la mancata sostituzione di Kvara»

«Stanno lasciando qualcosa per strada, li ho visti in calo e sfiduciati. Penso tutto dipenda dalla cessione di Kvara: anche Conte, dice delle cose ma secondo me pensa altro».

L’ex calciatore Antonio Cassano commenta a Viva el Futbol la prestazione del Napoli contro il Venezia.

Cassano: «Il Napoli non è più in corsa per lo scudetto»

Secondo Cassano, il campionato può già dirsi concluso:

«Il Napoli non è più in corsa per lo scudetto. Domenica c’è stata la fine del campionato. L’Inter ha dimostrato di distruggere una squadra con un calcio meraviglioso [Atalanta]. La prossima è Napoli-Milan… gli azzurri meritavano di vincere contro il Venezia, ma anche la partita con l’Udinese in casa… un po’ sta lasciando qualcosa per strada. Sono convinto che la mazzata che ha avuto Conte, che non è arrivato nessuno al posto di Kvara, l’ha percepita anche la squadra. Se sei primo in classifica, vendi il giocatore più forte a 75 milioni e non prendi nessuno, significa che qualcosa per strada lascerai. In più, casualità, si fa male Neres; devi cambiare qualcosa, stai giocando sempre con un Lukaku al 40-50%, McTominay sta calando un po’, qualcosa in difesa stai lasciando andare… Dopo il Venezia e la vittoria clamorosa dell’Inter, penso che per l’Atalanta diventa dura ma il Napoli, esclusa la partita con l’Inter, l’ho visto in calo, un po’ sfiduciato. Però penso che tutto dipenda dalla cessione di Kvara con l’arrivo di nessuno, anche nelle dichiarazioni di Conte… lui dice delle cose ma secondo me pensa altro. Contro il Venezia c’è stata la resa».

L’obiettivo del Napoli è il ritorno in Champions e il pari di Venezia è andato dunque in archivio come un passo avanti. « Sono soddisfatto della prestazione – ha detto infatti Antonio Conte – Era una trasferta piena di insidie e il nostro approccio è stato buono: meritavamo di più. C’è mancato solo il gol». Nessun rammarico apparente per il terreno perso nella lotta scudetto, insomma. «Non guardo i risultati delle altre». I conti sono al sicuro e il calo della squadra negli ultimi mesi sarà motivo di riflessione, non di polemiche o processi. A sognare il colpo grosso in sostanza era stata solo una parte della tifoseria, illusa dagli straordinari risultati della squadra fino a gennaio.

