Bonucci, futuro in panchina?: «Dovesse scattare il fuoco, l’obiettivo sarà una grande squadra o la Nazionale. Conte e Mancini i miei riferimenti»

Leonardo Bonucci ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Vivo Azzurro Tv in cui si è soffermato sulle principali vicende del calcio italiano. Nel corso della chiacchierata, l’ex difensore di Juventus e Nazionale (tra le altre) ha anche parlato del suo futuro, aprendo alla possibilità di cimentarsi nella carriera di allenatore.

Le parole di Leonardo Bonucci

«Futuro da allenatore? L’idea c’è. Al momento sto studiando per prepararmi al corso Uefa A, che mi consentirebbe di poter allenare le formazioni giovanili fino all’Under 20 e le Prime Squadre in Serie C», ha esordito l’ex bianconero. «Se dovesse scattare davvero quel fuoco dentro, quello stesso fuoco che mi ha spinto a voler fare il calciatore, l’obiettivo sarà quello di guadagnarmi la possibilità di allenare un giorno una grande squadra, magari anche la Nazionale», ha aggiunto.

Eventualmente, Bonucci ha le idee chiare anche sui personaggi da cui tratte ispirazione: «Ho avuto la fortuna di essere allenato da grandi allenatori, ma se dovessi sceglierne due come punti di riferimento per un possibile futuro in panchina sarebbero Antonio e Roberto (Conte e Mancini, ndr). Caratteri completamente diversi, ma tatticamente mi hanno insegnato tanto».

Sulla vittoria dell’Europeo: «Vincere con la maglia della Nazionale è il sogno di tutti i bambini che giocano a calcio. Personalmente è stata la ciliegina sulla torta della mia carriera». Infine il pensiero per Gianluca Vialli, che della spedizione Azzurra vittoriosa in Inghilterra era parte fondamentale dello staff: «Quando parlava percepivi un’energia diversa, e ogni discorso che faceva ti lasciava sempre un grande insegnamento».

