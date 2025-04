Gravina: «Conte è esigente per natura, la sua mentalità si sta diffondendo e rende bello il campionato»

In conferenza: «Il Napoli ha visione, poi ci sono altre realtà provinciali a cui vanno fatti i complimenti come Atalanta, Como e Bologna»

Nel corso di una lunghissima conferenza, il presidente della Figc Gabriele Gravina è intervenuto al termine del consueto Consiglio Federale. Tra i tanti temi trattati non è mancato il riferimento al Napoli di Conte, attualmente in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio sull’Inter campione d’Italia, che stasera scenderà in campo a Barcellona. Di seguito un breve estratto delle dichiarazioni succitate:

Gravina: «Il campionato è bellissimo, Conte diffonde mentalità vincente»

«Il campionato è bellissimo, dimostra quanta esperienza a livello di mentalità vincente sta diffondendo un allenatore esigente per natura come Antonio Conte. Una società che sta dimostrando di avere visione come il Napoli, ci sono realtà di provincia che stanno crescendo in maniera esponenziale e un grande plauso va a Bologna, Atalanta e Como.

Bisogna analizzare sotto varie sfaccettature questo campionato, sta a noi rimanere al passo con altre realtà del calcio mondiale con un’attenzione particolare alle infrastrutture. Per questo ringraziamo per le sue parole la presidente Meloni relative all’incontro con la Turchia per le infrastrutture in vista di Euro2032, per noi è stato un messaggio di grande speranza. Donnarumma? Su Gigio si fanno una serie di considerazioni, è stato bersagliato sotto tutti i punti di vista e oggi sembra un muro invalicabile. È nella sua massima maturità e lo sta dimostrando.»

