Ancelotti: «Per me lo stress è carburante, non mi disturba, mi dà più energia. Mi assumo la responsabilità di alcuni errori»

In conferenza: «Mi sono arrabbiato molto in questa stagione con i miei ma bisogna avere rispetto ed essere rispettati. Non sono capace di usare la frusta».

La conferenza stampa di Carlo Ancelotti, tecnico del Real, prima della partita in trasferta contro il Getafe. Il Barcellona gioca oggi contro il Mallorca, in classifica il Barça è a più quattro sui ragazzi di Ancelotti.

Uscita complicata. Quale partita stai aspettando?

«Sappiamo tutti come gioca il Getafe: un calcio intenso e molto ben organizzato. Un team forte con idee molto chiare. Siamo pronti, perché più si avvicina la fine della stagione, più importanti diventano le partite per tutte le squadre».

Hai l’impressione che l’inserimento dei Fantastici Quattro (Mbappé, Vinicius, Rodrygo e Bellignham) ti abbia influenzato in molte partite ?

«I problemi di questa stagione sono evidenti: abbiamo perso due elementi chiave in difesa, ed è stato difficile sostituirli. Abbiamo modificato il gioco per includere giocatori con caratteristiche diverse, ma abbiamo fatto fatica a trovare un equilibrio. Speriamo di trovarlo ora. Se non lo troviamo, sarà dura vincere».

Mbappé e Mendy potranno giocare domani?

«Non sono pronti per domani, ma in questi giorni si alleneranno e penso che saranno entrambi disponibili per la partita di sabato».

Ci saranno rotazioni?

«La formazione di domani si baserà esclusivamente sulla prestazione di domenica sera. Alcuni sono ancora un po’ stanchi, ma è normale. Vedremo domani».

Ci sono cinque settimane davanti a noi in cui si parlerà molto di cosa accadrà in panchina… Una frase mi è rimasta impressa. Anche se il Real Madrid vincesse il campionato e la Coppa, Ancelotti potrebbe non essere l’allenatore?

«Nel calcio tutto è possibile. Tutto può succedere».

Ti piacerebbe sedere in panchina l’anno prossimo per prenderti una piccola rivincita?

«Sinceramente non ho nulla contro niente e nessuno. Adoro questa panchina. Spero che questo continui il più a lungo possibile e, se un giorno dovesse finire, sarò grato e mi toglierò il cappello di fronte a questo club. Nient’altro».

Hai parlato con Mbappé dopo i fischi di domenica?

«Lui è ferito perché non può aiutare la squadra. Farà di tutto per essere lì sabato».

Cosa è cambiato in Endrick affinché lo vediamo di più?

«Niente. Sta facendo grandi progressi e ora ha un ruolo più importante da svolgere perché ci sono partite in cui abbiamo bisogno della sua forza e della sua qualità».

Se vinci la Coppa, hai più possibilità di vincere il campionato?

«I due titoli in palio, esclusa la Coppa del Mondo, dipendono dalla vittoria contro il Barcellona. È l’unico dubbio che non abbiamo in questo momento. Dovremo uscire più forti dalla prossima partita e concentrarci sulla finale di Coppa. Siamo convinti che possiamo farcela e che possiamo raggiungere il nostro obiettivo. A questo proposito qualcosa deve cambiare e lo cambieremo».

Come stai vivendo questi ultimi giorni? Sembra più calmo…

«Il club è consapevole che questo è stato un anno più complicato rispetto allo scorso anno. E insieme affrontiamo le difficoltà. La luna di miele continua. Sono molto felice, molto soddisfatto, sotto molta pressione, ma è sempre così. Il successo lo vedi molto da vicino ed è normale che lo stress aumenti, ma per me lo stress è carburante, non mi disturba, mi dà più energia per pensare a più cose. Finché mi sveglio la mattina, va tutto bene».

Se potessi tornare ad agosto, saresti stato più duro con i giocatori per farli impegnare di più?

«In Italia dicono che ogni volta che c’è un problema ti chiamano mano sinistra. È successo anche nella prima fase. Cerco di approcciare le relazioni con le persone in base a chi sono. In una relazione devi dimostrare chi sei. Mi sono arrabbiato molte volte in questa stagione. Il mio rapporto si basa sull’avere un rapporto con persone sullo stesso livello, e per questo bisogna avere rispetto ed essere rispettati, e questo è successo. Sono mancino nella vita perché nessuno ha mai avuto un rapporto destro con me: mio padre, gli allenatori… Non sono capace di usare la frusta. Assumi un altro allenatore. Per me questa non è la strada giusta».

Ancelotti sta pianificando la prossima stagione?

«Non abbiamo mai pensato ad acquisti qui durante la stagione. Il club pensa sempre agli acquisti a fine stagione».

Pensavi all’inizio della stagione che avresti avuto così tanti problemi?

«Che si potesse fare meglio, che si potesse fare meglio. Devo assumermi la responsabilità di alcuni errori. Ma questa è una valutazione che potremo fare a fine stagione e, auspicabilmente, questa considerazione passerà in secondo piano».

Oggi gioca il Barcellona; tu domani. Sarebbe stato più giusto se avessero giocato entrambi lo stesso giorno?

«Non mi lamento di questo. È una cosa che può succedere. Non abbiamo potuto giocare contro l’Athletic sabato per giocare martedì. È positivo perché abbiamo abbastanza tempo per riprenderci e non dobbiamo viaggiare. Potrebbe anche essere meglio farlo in un orario diverso dalle 21:30, perché a quell’ora molte persone dormono. Spero che i miei giocatori non si addormentino domani».

Vi piace di più la versione di Fran García di quest’anno? Vedi un futuro per lui nel Real Madrid?

«È migliorato. Ha giocato di più e ha quasi sempre ottenuto buoni risultati. In alcune partite ho inserito Camavinga per le diverse caratteristiche dei due. Camavigna è più abituato a giocare all’interno e a volte quando gioca con Vinicius all’esterno Fran ha più difficoltà a dimostrare le sue qualità».

Considerando i precedenti con il Barcellona, ​​ti piace il pronostico a sfavore del Real Madrid?

«Non tanto, ma è così. Sembrano più bravi di noi, ma una finale è qualcosa di imprevedibile. Fare del Madrid una vittima in una finale mi sembra un po’ esagerato».

