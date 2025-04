Ancelotti non allenerà il Brasile. Sta valutando un’offerta da 50 milioni l’anno dall’Arabia Saudita

Secondo Marca, Ancelotti era volato a Londra ma non ha firmato: non può liberarsi per giugno dal Real, il quale ha rifiutato la sua richiesta di 4 milioni come buonuscita

Carlo Ancelotti è volato fino a Londra per non firmare il contratto per allenare la nazionale brasiliana. In questo periodo si chiama “fumata nera”. Secondo Marca “gli agenti che si occupano dell’operazione si aspettavano la firma dell’allenatore del Real Madrid, ma Ancelotti ha dichiarato che alla fine non accetterà la proposta. Ha contattato personalmente il presidente della Cbf, Ednaldo Rodrigues, per esprimere la sua gratitudine per l’interesse dimostrato”. Per Marca e altri giornali spagnoli Ancelotti “sta valutando un’offerta importante da parte dell’Arabia Saudita”: si parla di 50 milioni l’anno.

Sono nati un po’ di problemi tecnici, anche se era ormai fatta: mancava solo la firma, appunto. “L’allenatore ha innanzitutto informato gli agenti della CBF che non sarebbe potuto partire a giugno, come previsto dalla Cbf, e che sarebbe potuto partire ad agosto, con grande sorpresa dei vertici della federazione brasiliana, dato che tutto era stato concordato in precedenza. In Brasile, infatti, si pensava che l’allenatore avesse già ricevuto l’approvazione del Real Madrid per andarsene a giugno. Ora, non è escluso che l’allenatore del Madrid possa guidare la squadra nel Mondiale per club”.

“secondo fonti coinvolte nelle trattative, il viaggio di Carlo a Londra di ieri è avvenuto senza condizioni chiare con Madrid. Non va dimenticato che Carletto ha ancora un anno di contratto con il Real Madrid, che sta valutando anche un sostituto in panchina, con Xabi Alonso come candidato principale. Entrambe le parti volevano concordare un’uscita di scena di alto profilo, anche se i termini finanziari della sua partenza non erano ancora stati definiti. Secondo fonti dei media brasiliani Ancelotti avrebbe chiesto al Real Madrid quattro milioni di euro di buonuscita, richiesta che il club ha respinto”.

