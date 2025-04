Ancelotti, intermediari del Brasile a colloquio con il figlio Davide e l’entourage. Vinicius e Rodrygo sponsor (Espn)

Espn: “La Federcalcio brasiliana seguirà da vicino la finale di Coppa del Re tra Real Madrid e Barcellona, ​​consapevole che una sconfitta potrebbe portare all’esonero di Ancelotti”. Colloqui in corso, l’alternativa è Jorge Jesus

Quasi certamente Carlo Ancelotti lascerà il Real Madrid al termine della stagione (qualcuno ritiene anche dopo la finale di Coppa del Re di domani sera). Il futuro del tecnico di Reggiolo potrebbe essere alla guida della nazionale del Brasile. Una notizia di cui se ne parla già da qualche settimana e che nelle ultime ore è stata rilanciata da Espn. I colleghi della nota emittente riferiscono inoltre che tra l’ex Milan e Napoli e la Federcalcio verdeoro sarebbero già in corso alcuni colloqui esplorativi.

Ancelotti, sempre più Brasile? L’indiscrezione di Espn

“Carlo Ancelotti è ancora una volta il favorito per il posto vacante di allenatore della nazionale brasiliana, secondo quanto appreso da alcune fonti vicine a Espn Brasil”, si legge sul sito online della testata. La Confederazione calcistica brasiliana aveva preso in considerazione l’allenatore dell’Al Hilal, Jorge Jesus, ma il nome in pole è quello del mister italiano. “Ancelotti, il cui contratto con il Real Madrid scade nel giugno 2026, è la scelta preferita dal presidente della Cbf, Ednaldo Rodrigues, per guidare il Brasile da quando Tite si è dimesso dopo la Coppa del Mondo del 2022”, affermano i colleghi.

“La Cbf seguirà da vicino la finale di Coppa del Re di sabato tra Real Madrid e Barcellona, ​​consapevole che una sconfitta potrebbe portare all’esonero di Ancelotti. Una fonte ha riferito a Espn che i colloqui tra i rappresentanti della Cbf e l’entourage di Ancelotti sono ripresi nelle ultime settimane. Un agente e due intermediari brasiliani si trovano a Madrid e, oltre a inviare resoconti giornalieri, hanno avuto colloqui con il figlio di Ancelotti, Davide, e con i rappresentanti dell’allenatore in merito all’incarico in Brasile. La fonte ha confermato che né la Cbf né Ancelotti faranno alcuna mossa finché non sarà deciso il futuro del tecnico italiano al Madrid”, riferisce Espn.

Leggi anche: Se il Real Madrid vuole Xabi Alonso, dovrà pagare dagli 8 ai 15 milioni (Mundo Deportivo)

“L’obiettivo di Rodrigues è quello di nominare il nuovo allenatore nelle prossime settimane, per preparare l’annuncio della squadra il 26 maggio, in occasione delle qualificazioni alla Coppa del Mondo di giugno. Secondo alcune fonti, anche gli attaccanti brasiliani Vinícius Júnior e Rodrygo, che già lavorano con Ancelotti al Madrid, accoglierebbero con favore l’arrivo dell’esperto tecnico nella nazionale maggiore”.

Espn fa sapere anche che il ‘piano b’ resta Jorge Jesus. “L’ex allenatore del Flamengo ha un contratto con l’Al Hilal fino a dopo la Coppa del Mondo per club, ma il mese prossimo potrebbe raggiungere un accordo per lasciare la squadra saudita per guidare il Brasile”, conclude l’articolo.

ilnapolista © riproduzione riservata