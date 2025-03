Zerbin ha segnato l’ultimo gol su azione del Venezia: domani sarà l’ex della gara (Gazzetta)

Era il 27 gennaio, contro il Verona. Arrivato al Napoli nel 2017, è diventato uno dei capisaldi del club allenato da Di Francesco.

Alessio Zerbin vivrà domani la partita da ex. A gennaio è approdato al Venezia in prestito (con diritto di riscatto) per avere il minutaggio che Antonio Conte non gli garantiva al Napoli.

L’ultimo gol su azione del Venezia è stato di Zerbin, domani ex della gara

La Gazzetta dello Sport scrive:

A fine dicembre osservò il Venezia seduto sulla panchina del Napoli, squadra dove è arrivato nel 2017. Domani affronterà da titolare la squadra di Antonio Conte dopo essere diventato uno dei capisaldi dell’undici arancioneroverde con il Venezia che ha il diritto di riscatto in caso di salvezza. Tra l’altro, Zerbin è anche l’autore dell’ultimo gol realizzato su azione dalla squadra (27 gennaio contro il Verona).

Il Venezia sta giocando il derby contro l’Hellas Verona e Alessio Zerbin ha segnato al 28esimo minuto.

L’ex calciatore del Napoli, partito dalla fascia destra, si è accentrato servendo Pohjanpalo; il centravanti ha calciato trovando il muro difensivo dei gialloblù e Zerbin ha approfittato del rimpallo per incrociare il pallone con un sinistro basso a giro.

Per lui è il primo gol con la maglia del Venezia dopo l’approdo nel mercato di gennaio in prestito con obbligo di riscatto (in caso di salvezza).

