Zerbin segna al debutto da titolare con il Venezia (Video)

L’ex Napoli segna il suo primo gol con la maglia del Venezia nel derby contro l’Hellas Verona, portando in vantaggio la sua squadra.

Il Venezia sta giocando il derby contro l’Hellas Verona e Alessio Zerbin ha segnato al 28esimo minuto.

L’ex calciatore del Napoli, partito dalla fascia destra, si è accentrato servendo Pohjanpalo; il centravanti ha calciato trovando il muro difensivo dei gialloblù e Zerbin ha approfittato del rimpallo per incrociare il pallone con un sinistro basso a giro.

⚽️ GOAL: Alessio Zerbin 🇮🇹 Venezia 1-0 Hellas Veronapic.twitter.com/cqlrsr4w6r — Goals Xtra (@GoalsXtra) January 27, 2025

Per lui è il primo gol con la maglia del Venezia dopo l’approdo nel mercato di gennaio in prestito con obbligo di riscatto (in caso di salvezza).

L’entourage di Zerbin: «I compagni del Napoli sono troppo più forti di lui»

Un membro dell’entourage di Alessio Zerbin, Furio Valcareggi, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in merito al futuro del calciatore.

«Mi spiace per le due sconfitte del Napoli, a Roma ho visto una partita brutta, però ho visto un Napoli che correva al massimo. Il futuro di Zerbin? Può chiedere di andare a giocare altrove, siamo d’accordo con Manna. Troveremo un’alternativa, c’è molta attenzione intorno ad Alessio. A Napoli sono troppo più forti di lui. Lecce? Corvino è un amico da quando era al Casarano, ma non ha chiesto il calciatore all’agente. Ora Alessio è in gran forma, l’ha detto anche Conte. La soluzione la troveremo sicuramente».

ilnapolista © riproduzione riservata