Non è così semplice il rinnovo di Yamal: dal suo contratto dipenderanno gli stipendi di tutto il Barcellona (As)

I madridisti di As analizzano le scelte di Laporta, che “non vorrebbe un nuovo caso Messi”. Da Lamine dipenderà la crescita del marchio del club

Lamine Yamal, ala destra del Barcellona di soli 17 anni, è già uno dei calciatori più talentuosi al mondo. Calca i campi della Champions e della Liga con una nonchalance da veterano e mostra sempre più padronanza anche tra le stelle blaugrana (pur considerando che la squadra di Flick è una delle più giovani per media anagrafica d’Europa ndr). Il quotidiano spagnolo As, da sempre vicino alle vicende del Madrid, ha oggi pubblicato un’analisi sulle vicende legate al rinnovo del calciatore.

Yamal e il rinnovo: non è così semplice (As)

Di seguito quanto riporta As, che insiste sulla difficoltà della trattativa:

“Rinnovare l’ala non è così semplice. Il Barcellona ha rinnovato il suo contratto fino al 2026 nell’estate del 2023. È tornato dal tour negli Stati Uniti , quando aveva appena compiuto 16 anni. All’epoca, il Barcellona poteva firmare solo un contratto triennale con il suo giovane talento. Tuttavia, sono stati concordati i termini di un nuovo contratto, da firmare nell’estate del 2026. Sarebbe stato valido fino al 2030. La situazione, tuttavia, è cambiata”.

Perché è cambiata? Continua il quotidiano:

“Il Barcellona è consapevole di trovarsi di fronte a trattative che definiranno sostanzialmente la struttura salariale per le prossime stagioni, perché Lamine è condannato, nel contratto progressivo che il club sta preparando per lui, a essere non solo il giocatore più pagato, ma anche il punto di riferimento in base al quale vengono misurati tutti gli altri stipendi.

Lamine non vale più solo il suo stipendio. Rende anche più ricco il marchio Barça. Questo è ciò che pensa il suo agente, Jorge Mendes , che sta lavorando con Deco, con cui ha un buon rapporto, per armonizzare il più possibile le sue aspirazioni con quelle del club […] ma non vuole creare una dipendenza come quella che ha avuto per molti anni con lo stipendio di Messi. Lo stipendio di Lamine è uno dei più bassi del roster, anche se quest’anno è già stato adeguato con delle variabili. Ovviamente, questo deve essere chiarito”.

