Viva Conte e viva chi ama senza temere di Resistere, con ogni arma, senza paure.

La Fiorentina è un sacco, noi Patrizio Oliva dei tempi d’oro. McTom si gira e calcia. De Gea non la trattiene. Big Rom è l’uomo dello scudetto.

Resistiamo ad un soffio da un sogno.

Poteva essere una goleada, invece è bastato un tiro viola per dare coraggio e una sciarpa nerazzurra al commento Dazn.

È domenica, dopo pranzo, limoni biologici e limoncello.

Napoli batte De Gea!

Pronti via. Anema e Core è una carezza delle curve. Il pianista dei prati ha subito lo spartito giusto ma sbaglia il tasto.

Gilmour è quell’app di cui non sapevamo di avere bisogno. Buongiorno stropiccia Kean. Dominiamo in lungo ed in largo.

Colombo si perde un rigore ma noi nemmeno ci diamo più tanto peso.

McTom si gira e calcia. De Gea non la trattiene. Big Rom è l’uomo dello scudetto.

Uno a zero.

Di inerzia, travolgenti, incrocio dei pali di GioGio, due piedi di De Gea su Spinazzola e Jack.

Fine primo tempo

Sintesi: La Fiorentina è un sacco, noi Patrizio Oliva dei tempi d’oro.

Ripresa. Entriamo assonnati. Loro cambiano assetto e provano a tenere palla. Meret continua a soffrire solo il primo polline di Marzo.

Palladino cambia e noi ringraziamo. Perde palla Gosens appena entrato, quattro passaggi e Romelu serve l’accordo giusto al pianista dei prati.

Giacomo Puccini, concerto inedito.

Due a zero.

Sembra fatta. Nessuno ci può riprendere ma noi siamo generosi. Di Lorenzo ricambia la palla persa a Gosens. Al primo tiro in porta, segnano.

Due a uno.

Cresce l’aspettativa più in sala stampa che in campo. Loro creano densità, noi li guardiamo e rispondiamo.

Finalmente arrivano i cambi. Billing entra tipo fratello maggiore a protezione dei piccoli di casa. Simeone può scrivere il finale ma si inceppa sul più bello.

Torniamo a vincere in maniera convincente. Chi si lascia influenzare dalla tensione finale, non ha ben chiaro cosa voglia dire, realmente, questa vittoria. Il campionato è un albero e noi siamo dei koala aggrappati, fino all’ultimo granello di sabbia della clessidra.

Viva Conte e viva chi ama senza temere di Resistere, con ogni arma, senza paure.

ilnapolista © riproduzione riservata