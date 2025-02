Vinicius e l’offerta araba che non si può rifiutare: un miliardo di euro in cinque anni (L’Equipe)

Ha un contratto col Real fino al 2027, guadagna 14 milioni di euro, ne guadagnerà 18 l’ultima stagione. Il Madrid non vuole destabilizzare l’equilibrio salariale

Vinicius è sempre il tema caldo della Spagna. E infatti le notizie sul suo futuro hanno stancato pure Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, che durante l’ennesima conferenza stampa risponde all’ennesima domanda su Vinicius così:

«Sono stanco, sì (di parlare sempre di Vinicius, ndr)».

Le cifre da capogiro che l’Arabia offre a Vinicius

Ora però l’Equipe rivela che Vinicius è seriamente interessato all’offerta dall’Arabia Saudita. Anche per le cifre che offrono. “La Saudi Pro League, che dalla scorsa estate voleva ingaggiare il giocatore del Madrid, sarebbe disposta a offrirgli un contratto del valore di un miliardo di euro in cinque anni“. Nelle ultime settimane i colloqui tra le due parti si sono addirittura intensificati, al punto che i media hanno riportato la notizia di un incontro in videoconferenza con il giocatore.

Dopo il Manchester City in Champions League, “Vinicius ha dichiarato a Movistar di voler restare a Madrid: «Ho un contratto fino ai 27 anni, ma ho sempre detto che volevo giocare qui a lungo, per poter fare la storia e ricevere l’affetto dei tifosi, del presidente e dello staff tecnico». Di fronte a queste notizie, il Real Madrid ha chiuso ogni comunicazione. Non si parla di vedere andare via il brasiliano, a meno che un club non metta sul tavolo l’importo della sua clausola rescissoria, pari a un miliardo di euro“.

“Per il momento, i dirigenti sauditi sembrano avere a disposizione un budget di 300 milioni di euro per il costo del trasferimento. Sono ancora molto lontani dal miliardo richiesto. Il Real Madrid vorrebbe prolungare il suo contratto. Le trattative sono iniziate tra le due parti, ma gli agenti del brasiliano sono tentati di usare l’offerta saudita per alzare la posta in gioco. Con un contratto fino al 2027, Vinicius percepisce attualmente uno stipendio netto annuo stimato in 14 milioni di euro, che salirà a 18 milioni di euro nella sua ultima stagione. Anche in questo caso, siamo ben lontani dai 200 milioni di euro annui offerti dall’Arabia Saudita. Tuttavia, la dirigenza del Madrid non ha intenzione di farsi dettare la propria condotta, né di destabilizzare l’equilibrio salariale del suo spogliatoio“.

