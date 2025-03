Thiago Motta: «Lascio io? Sarebbe troppo facile e non mi piacciono le cose facili»

A Sky: «Abbiamo bisogno di vincere e troveremo il modo di sommare più punti per raggiungere il nostro obiettivo»

L’allenatore della Juventus, Thiago Motta, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sonora sconfitta contro la Fiorentina

Le parole di Thiago Motta

«È un po’ la continuazione dell’ultima partita. È un po’ la stessa storia, dove iniziamo bene a competere contro l’avversario, sapendo le nostre difficoltà, sapendo, allo stesso tempo, la strategia dell’avversario. Però oggi, come contro l’Atalanta in casa, alla prima difficoltà, non abbiamo saputo reagire ed è lì dove dobbiamo sicuramente migliorare. Oggi non siamo forti né nella fase difensiva né nella fase offensiva. Le due fasi del gioco facciamo fatica e dobbiamo recuperare questi ragazzi armonicamente e penso che prima di queste due partite abbiamo dimostrato un’altra faccia anche avendo delle difficoltà, ma la reazione c’è sempre stata, una reazione molto buona. E trovando il modo di cambiare la situazione e non è successo in queste ultime due gare. È da valutare la prossima strategia nelle prossime partite, soprattutto nella partita contro il Genoa e poi metterla in pratica».

Ha mai pensato: “magari lascio io’?

«Sarebbe troppo facile farlo e non mi piacciono proprio le cose facili. Abbiamo bisogno di vincere e troveremo il modo di sommare più punti per raggiungere il nostro obiettivo che è quello di stare tra le prime quattro nel campionato, cominciando già dalla prossima. Peccato che oggi c’è pochissimo da dire e sicuramente c’è da riflettere, da pensare e mantenere la lucidità per trovare delle soluzioni per questa squadra già nella prossima partita vedremo qualcosa di diverso».

erchè non hanno giocato Yildiz e Gatti?

«Non punterò il dito su uno o sull’altro, dobbiamo uscirne insieme. Nico Gonzalez? Scelgo in base a quello di cui ha bisogno la squadra. Dobbiamo aprire il campo a sinistra e lui l’ha fatto molto bene. Ha già giocato tantissimo in quella posizione».

Thiago Motta a Dazn

«È importantissimo restare uniti, insieme, ma allo stesso tempo ognuno deve dare qualcosa in più, io in primis. Stasera abbiamo iniziato bene ma alla prima difficoltà non riusciamo a reagire e restare in partita. Veniamo da due partite con tanti gol subito e nessun gol fatto, in questo momento le due fasi non funzionano neanche la difesa che fin qui era funzionata. Dobbiamo fare molto meglio per poter competere».

Mancata un po’ di verticalità?

«Sì perché la Fiorentina veniva sull’uno contro uno e c’era tanto spazio da sfruttare meglio. Poi quando arrivavamo in attacco non siamo mai riusciti a trovare il modo di attaccare l’area di rigore per mettere in difficoltà la Fiorentina. Poco da dire: non siamo stati bravi nè difensivamente è offensivamente».

Si parla troppo di Motta e poco dei giocatori?

«Abbiamo tutti le nostre responsabilità, io più di tutti perché dal primo giorno in cui ho firmato sapevo che le vittorie sono merito dei giocatori e le sconfitte colpa mia. È giusto così. Sono sicuro che possiamo fare molto meglio rispetto alle ultime due sconfitte».

