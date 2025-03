Un disastro tecnico-finanziario senza precedenti. Il pensiero va agli sviolinatori della strana coppia che avrebbe dovuto portare il nuovo calcio a Torino

Nove mesi di Giuntoli e Thiago Motta hanno distrutto la Juventus.

Nove mesi sono bastati per quello che possiamo definire un massacro sportivo senza precedenti. Non ricordiamo nulla di simile nello sport e nel calcio. Probabilmente nel calcio ci sarebbe da annoverare il Napoli dello scorso anno, con De Laurentiis nei panni del distruttore. Almeno c’è da dire che mentre stava distruggendo la sua creatura, il presidente non poteva certo bearsi con i peana di giornali e opinionisti. Come è invece accaduto per la strana coppia Giuntoli e Thiago Motta che per mesi sono stati adulati in maniera indecente dall’informazione italiana. E va anche detto che mentre per Thiago Motta la musica è cambiata (ormai nessuno più si azzarda a paragonarlo a Massimiliano Allegri), Giuntoli da molti commentatori continua a essere assolto mentre è il principale responsabile della distruzione della Juventus.

Giuntoli non solo ha fatto fuori Allegri per Thiago Motta (sigh, e già basterebbe per essere radiato dal calcio). Ma ha messo a segno una campagna acquisti che nemmeno il più acerrimo odiatore della Juventus sarebbe riuscito a mettere a segno. Ha fatto spendere caterve di soldi a John Elkann per Douglas Luiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez. Tre bidoni d’oro in una sola stagione, in una sola squadra. Roba da Guinness dei primati. Senza dimenticare l’assurdo deprezzamento di Vlahovic (ma in questo caso si può dire che il principale responsabile è il tecnico).

Che cosa dire? La Juventus, dopo aver perso 0-4 con l’Atalanta, ne ha presi tre dalla Fiorentina. È ormai una formazione allo sbando. Fa quasi tenerezza. Fanno meno tenerezza gli incompetenti di calcio che avevano salutato l’avvento dell’allenatore come l’avvento del futbol bailado in contrapposizione all’allegriano corto muso. Mamma mia quanta incompetenza. È finita malissimo. Non poteva finire altrimenti. Probabilmente Thiago Motta sarà cacciato subito (ce lo auguriamo per chi ama veramente la Juventus) ma senza un drastico ridimensionamento di Giuntoli, il fu glorioso club bianconero non si riprenderà più. Per noi napolisti ovviamente Giuntoli meriterebbe un contratto a vita alla Juve.

