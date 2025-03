Simeone in sala stampa: «Alzi la mano chi ha visto il doppio tocco di Alvarez. Non abbiate paura» – VIDEO

Ai giornalisti sul rigore di Alvarez: «Voi lo avete visto? Forza, chi alza la mano? Non la alza nessuno? Perfetto, prossima domanda»

È un Diego Simeone piuttosto infervorato quello che si presenta in conferenza stampa la termine di Atletico Madrid-Real Madrid. La squadra del Cholo ha appena perso ai rigori a causa dell’intervento del Var che ha visto un doppio tocco sul rigore tirato da Julian Alvarez.

La polemica di questa mattina inizia quindi già da ieri sera, subito dopo il match. Di seguito le parole di Simeone in conferenza stampa.

Simeone: “Chiedo ai presenti: se qualcuno ha visto Alvarez toccare due volte il pallone alzi la mano. Forza alzare la mano. Nessuno? Altra domanda” pic.twitter.com/V6anO4RoCL — Daniele Mari (@marifcinter) March 12, 2025

Simeone: «Chi alza la mano? Non la alza nessuno, perfetto, prossima domanda»

Ancora con l’adrenalina in circolo, Simeone non ha trattenuto la sua rabbia:

«Ho io una domanda per voi che avete visto il rigore, io non l’ho visto bene perché stavo camminando. Voi lo avete visto? Lo avete visto? Cosa avete visto? L’ha toccata o no?».

Un cronista ha risposto: «Io non lo so…», Simeone lo ha incalzato: «Però lo hai visto. Lo hai visto o no?». «Ho visto come ha rimbalzato il pallone».

Una risposta non sufficiente a placare l’ira del Cholo:

«Lo tocca? Non avere paura però, se hai paura perché ti possono dare un cartellino allora non parlare. Qualcuno qui dei presenti ha visto che Julian ha toccato due volte la palla? Alzate la mano. Forza, chi alza la mano? Chi alza la mano? Chi ha visto che Julian ha toccato due volte la palla? Non la alza nessuno, perfetto, prossima domanda».

ilnapolista © riproduzione riservata