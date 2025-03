Courtois contro il piangina Simeone: «Sono stufo di questo vittimismo costante»

“Gli arbitri non vogliono avvantaggiare una squadra. Se vinci 1-0 al primo minuto e non fai il secondo, è colpa del tuo gioco”

Alla fine Thibaut Courtois l’ha detto: basta lacrime, basta lamentele. Il portiere del Real ha reagito nella mixed zone alla rabbia di Simeone in conferenza stampa per il rigore annullato con la Var. “Sono stufo di questo vittimismo, di piangere sempre per cose come questa. Gli arbitri non vogliono avvantaggiare una squadra, né in Spagna né in Europa; l’hanno visto chiaramente e l’hanno chiamato così. Sono umani e con la tecnologia l’hanno visto chiaramente. Se vinci 1-0 al primo minuto e non fai il secondo, è colpa del tuo gioco“.

“Alla fine, è stata una lotteria. Ho avuto la sensazione che fosse un doppio tocco e l’ho detto all’arbitro. Non è facile da vedere e sono stati sfortunati. Non abbiamo giocato la nostra partita migliore, ma ce l’abbiamo fatta, ed è questo che conta”.

ilnapolista © riproduzione riservata