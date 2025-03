A Sky: «Abbiamo un grosso gap con le big europee, i nostri azionisti sono stati lungimiranti, possono fare grandissimi investimenti».

Nel pre-partita di Feyenoord-Inter ha parlato Giuseppe Marotta in merito al futuro stadio di Milano.

Marotta: «Tra qualche giorno arriverà la proposta di Inter e Milan per lo stadio»

Le dichiarazioni del presidente nerazzurro riportate da Sky Sport:

«A brevissimo le due società [Milan e Inter, ndr] presenteranno una proposta per lo stadio, abbiamo diritto ad avere uno stadio all’avanguardia. Abbiamo un grosso gap con le big europee, i nostri azionisti sono stati subito molto lungimiranti e hanno posto il focus sullo stadio perché possono fare grandissimi investimenti. La proposta di Inter e Milan arriverà a giorni».

Milan e Inter tornano sul progetto del nuovo stadio in condivisione

Repubblica scriveva il 14 settembre 2024:

La definizione più calzante è di Barbara Berlusconi: «Un gioco dell’oca» in cui «si torna sempre al punto di partenza». La terzogenita del Cavaliere, nonché ex ad del Milan, ha bollato così l’esito del vertice che si è tenuto ieri a Milano sul futuro di San Siro.

Dopo cinque anni di passi avanti, indietro e di lato si torna alla casella di partenza. Inter e Milan bocciano la ristrutturazione della Scala del calcio proposta dal Comune e rimettono in campo il progetto del 2019: costruire un nuovo stadio a Milano, a poche centinaia di metri di distanza dal vecchio. Al termine della riunione è stato il sindaco di Milano a spiegare il nuovo (cioè il vecchio) assetto: «Dopo lunghe analisi le squadre sono arrivate alla conclusione che San Siro non è ristrutturabile, o perlomeno non lo è a costi accessibili». La controproposta, quindi, «è di tornare sull’idea di un nuovo stadio sempre nell’area di San Siro».

