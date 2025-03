Rrahmani dal Kosovo: «Il Napoli preoccupato per la Nazionale, domenica mi ero fatto male» – VIDEO

A Klan Kosova Tv ripreso dal Corsport: «Avevo molti dubbi sul giocare, perché ero uscito dall’ultima partita con un problema. Ho giocato e ne è valsa la pena»

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, nell’ultima partita in Serie A contro il Venezia ha chiesto il cambio per un leggero affaticamento a fine partita. Poi è partito per aggregarsi alla sua nazionale, il Kosovo, e ieri sera la vittoria contro l’Islanda in Nations League per 2-1. Dopo la partita il difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese dal Corriere dello Sport.

«Vincere è sempre bello, credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Siamo fiduciosi. Sarà molto più difficile il ritorno, è come una finale. Ovviamente un grande risultato arrivare fin qui, ma anche questa è stata una partita complessa».

Rrahmani: «Avevo molti dubbi sul giocare o meno»

Dopo la partita a Klan Kosova Tv:

«Avevo molti dubbi sul giocare, perché ero uscito dall’ultima partita con un problema, quattro giorni fa, e il club mi aveva fatto un po’ di pressione per non giocare, ma ho deciso di scendere in campo e ne è valsa la pena».

Amir Rrahmani a Radio Crc ha parlato dopo la vittoria del Napoli contro la Fiorentina 2-1.

«Dalle statistiche sembra che ho fatto una buona prestazione, ma comunque gli attaccanti della Fiorentina ci hanno messo in difficoltà. Sono molto felice per la vittoria, i miei numeri personali sono meno importanti della vittoria di squadra. Stiamo lavorando per avere sempre il baricentro alto e fare pressione alta. Ci stiamo allenando così da tanto tempo e credo che lo stiamo facendo bene. Quando ti abbassi puoi andare più in difficoltà, come negli ultimi minuti del match».

Ha aggiunto:

«Dopo quattro partite, escludendo la sfida contro l’Inter dove abbiamo fatto una grande prestazione, era importante tornare a fare bene e vincere. Dobbiamo dare il massimo in queste ultime gare, sono tutte finali, non esistono partite facili, lo abbiamo visto anche in Inter-Monza. Tutte le squadre lottano, dipende sempre da noi come entriamo in campo per atteggiamento e sacrificio. Il Monza è già con una gamba in Serie B, ma lottano tutte contro tutti. Ci vogliono tranquillità, fiducia e qualità in queste ultime partite. Tante cose nel calcio fanno la differenza, non solo il sistema di gioco».

Rrahmani sui tifosi ha dichiarato:

«Ci fa stare bene il sostegno dei tifosi e la loro presenza. Speriamo di continuare ad avere la loro fiducia. I tifosi veri sono quelli che ti stanno vicino nei momenti di difficoltà».

