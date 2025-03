Miglior realizzatore degli azzurri e decisivo pure come regista offensivo, con l’ottavo assist del suo convincente campionato

Lukaku, c’è sempre la sua firma quando il Napoli vince. È lui il fattore scudetto del Napoli (Repubblica)

Lukaku è stato il trascinatore del Napoli. È arrivato a quota dieci gol (e otto assist). Ne scrive Repubblica con Marco Azzi:

C’è sempre la graffiante firma di Romelu Lukaku sulle vittorie del Napoli: un gol e un assist anche nel meritato successo al Maradona (2-1) contro la Fiorentina, che ha messo fine dopo 43 giorni all’astinenza degli azzurri e li ha subito rilanciati nella scia dell’Inter, a — 1 dalla vetta della classifica. L’ultima festa a Fuorigrotta risaliva allo scorso 25 gennaio contro la Juventus e anche allora era stato Big Rom a trascinare i suoi compagni alla conquista dei tre punti, confermando di essere lui il vero ago della bilancia per le sorti della squadra di Antonio Conte. Il binomio tra l’ex ct della Nazionale e il bomber belga è d’acciaio e può diventare di questo passo un fattore determinante nella volata scudetto, molto più incerta e combattuta rispetto alle passate stagioni.

La notizia più importante per Conte è la doppia cifra raggiunta nella classifica dei marcatori da Lukaku: miglior realizzatore degli azzurri e decisivo pure come regista offensivo, con l’ottavo assist del suo convincente campionato.

Marelli: «Al Napoli manca un rigore su Lukaku»

Dagli studi di Dazn, Luca Marelli ha commentato così l’arbitraggio di Napoli-Fiorentina partendo da un episodio del primo tempo:

«Contatto in area tra Lukaku e Comuzzo: il difensore viola trattiene l’attaccante con le braccia, la valutazione della trattenuta è affidata al campo. Detto questo, c’è tanto rigore in questa azione».

Sul gol dell’1-0: «L’azione inizia con il recupero del pallone e un contatto tra Rrahmani e Kean. Se fosse stata ravvisata un’irregolarità ad inizio azione, sarebbe stata fermata. Lukaku poi tenuto in gioco da Comuzzo in occasione del gol. Rrahmani si aiuta un po’ con le braccia, ma non c’è un chiaro ed evidente errore».

Possibile rosso per Gudmundsson: «Sulla ripresa del gioco dopo il 2-1, fallo ai danni di Raspadori: l’intervento c’è, una seconda ammonizione sarebbe stata molto severa».

