Ratcliffe (il proprietario del Manchester United): «Alcuni giocatori sono scarsi e strapagati»

Sir Jim Ratcliffe dice che il Manchester United spenderà 100 milioni di sterline quest’estate per gli stipendi dei giocatori che ha già. E in una serie di interviste ad ampio spettro, il miliardario proprietario di Ineos usa una parola che ovviamente diventa il titolo un po’ ovunque: “Strapagati“. Ha aggiunto pure “scarsi”. Scarsi e strapagati.

Ratcliffe fa riferimento diretto in particolare a Casemiro, Antony, Jadon Sancho, Højlund e Onana. Ha confermato Ruben Amorim per “molto tempo”, e ha ammesso che non aver licenziato Erik ten Hag la scorsa estate è stato un errore.

Ratcliffe salva il capitano Bruno Fernandes

Lo United è in questo momento 14esimo in Premier. Ratcliffe dà la colpa ai giocatori ereditati quando ha preso il controllo del club l’anno scorso. “Se guardi i giocatori che stiamo acquistando quest’estate, che non abbiamo acquistato, stiamo pagando Antony, Casemiro, Onana, Højlund, Sancho. Queste sono tutte cose del passato, che ci piaccia o no, le abbiamo ereditate e dobbiamo sistemarle. Ci vuole tempo per allontanarci dal passato e andare verso un nuovo posto nel futuro”.

“Alcuni non sono abbastanza bravi e altri probabilmente sono pagati troppo, ma per noi plasmare la squadra di cui siamo pienamente responsabili e di cui dobbiamo rendere conto, ci vorrà del tempo. Abbiamo questo periodo di trasformazione in cui passiamo dal passato al futuro. Ci sono alcuni grandi giocatori nella squadra, come sappiamo, il capitano è un calciatore favoloso. Abbiamo sicuramente bisogno di Bruno Fernandes, che è un calciatore fantastico”.

