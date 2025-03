L’Inter di Inzaghi fa il catenaccio alla Trapattoni. Billing rompe il catenaccio. Meret non si è sporcato nemmeno i guanti.

Proteggiamo e coccoliamoci Lukaku, è lui e solo lui che può decidere questo campionato

È un Napolissimo. La vera blasfemia è questo pareggio. Catenaccio e pietose scene da campetti provinciali. Si, se questa Inter è da Champions noi siamo da Scudetto.

Pronti via. Lautaro e Barella già inseguono l’arbitro. Amir e Alessandro alzano toni e muscoli.

Punizione per loro Dimarco lo fa bello ma la nostra barriera stava tipo paletti abusivi a Pianura vicino ai marciapiedi.

Zero ad uno

Non ci scomponiamo. Loro nemmeno infatti continuano con una melina che ha fatto rabbrividire persino Trapattoni.

Gilmour per Big Rom fuori di poco.

GabyPonte annuncia il remix: Tutta l’Italia, Tutta l’Italia ha visto il fallo di mano punibile di Dumfries tranne Doveri, il Var, Marelli. La stessa Accademia della Fuffa che ha valutato la bestemmia di Lautaro.

Fine primo tempo.

Sintesi: Loro ci hanno dato un cazzotto e loro ci aspettano alle corde. Non stanno in piedi, basta crederci.

Ripresa. Il Napoli scende in campo con il fuoco in petto. Loro battano le rimesse dal fondo con il vecchio libero. Inzaghi è pallido, l’Inter non supera la metà campo.

McTooom sfonda ma colpisce Martinez. Siamo padroni della loro ansia. Siamo per loro diventati una cartella dell’agenzia delle entrate.

Collezioniamo calci d’angolo tipo come quelli che negli anni ’90 collezionavano carte telefoniche. A che ti servono? A niente, però me le conservo. Nun se po maje sape…

Cambia Inzaghi. Toglie Bastoni, il secondo portiere in pratica. Toglie Dimarco. Noi ringraziamo e continuiamo a spingere.

Non può finire così. Stiamo giocando la migliore partita dell’anno.

Biiiiilling!!! La chiave del catenaccio la caccia lui dal taschino. Super Stani strappa,, lui la insacca e corre, corre. Se va come deve andare, Manna ha salvato il mercato.

Uno ad uno

Ci sarebbe ancora tempo ma dei minuti di recupero minacciati ne dichiara solo cinque. Okafooor finalmente crea, Ngonge ovviamente spreca. Sarebbe venuto giù il Maradona.

Pareggio che ci sta stretto, strettismo.

Meret non si è sporcato i guanti. Undici partite in cui conta solo avere fame.

Undici giornate, come un on the road, con l’aria in faccia, fino alla meta, alla metà dell’altra mela.

