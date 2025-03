Problema al ginocchio per Lobotka, il centrocampista è costretto al cambio

Conte costretto al cambio all’80esimo della sfida contro il Milan per l’infortunio al calciatore slovacco

All’80esimo della sfida contro il Milan, Antonio Conte è costretto a sostituire Lobotka con Juan Jesus con conseguente cambio modulo al 5-4-1. Il centrocampista del Napoli ha subito un problema al ginocchio bisognerà attendere per capire l’entità dell’infortunio. Lo slovacco si era già fermato a ottobre in seguito a una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro.

Antonio Conte al minuto 76′ è stato ammonito per proteste ed essendo in diffida non sarà in panchina nella prossima trasfeta di Bologna.

ilnapolista © riproduzione riservata