«Abbiamo bisogno di aggiungere il dribbling». Politano ha dimostrato di reggere il peso della fascia anche con la difesa a tre

Politano vicino al ritorno in Nazionale, Spalletti lo convocherà per la Germania (Corsport).

A scriverlo è il Corriere dello Sport con Fabrizio Patania.

Ecco cosa riporta il quotidiano sportivo romano:

Matteo Politano, entrato nella lista dei preconvocati, è sempre più vicino al ritorno in Nazionale. Spalletti quasi certamente lo inserirà nell’elenco dei 25, in previsione dei quarti Nations con la Germania, che verrà diramato venerdì 14 marzo, a 72 ore dal raduno della Pinetina.

Lucio aveva svelato i suoi orientamenti nell’incontro organizzato a Montaione. «Abbiamo bisogno di aggiungere il dribbling» l’anticipazione del ct, deciso a creare alternative abili nell’uno contro uno a Dimarco e Cambiaso. Studia alcuni “adattamenti” per creare difficoltà alla Germania. Politano, nel Napoli di Conte, forma un asse preziosissimo con Di Lorenzo e ha dimostrato di reggere il peso della fascia anche con la difesa a tre. Spalletti, in questa chiave tattica, non aveva escluso di richiamare Zaccagni ma nelle ultime ore le preoccupazioni relative agli esterni sono cresciute. Dimarco, fermo per infortunio, rischia di non recuperare in tempo e il capitano della Lazio ha saltato Plzen. L’ultima presenza di Politano risale alla sfda con l’Ucraina, novembre 2023, sul neutro di Leverkusen, poi niente Europeo e in seguito aveva scontato, come gli altri attaccanti esterni, la virata verso il 3-5-2 classico.

Politano: «Nelle ultime gare abbiamo peccato mentalmente, abbiamo lavorato su questo in settimana»



Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Inter, per commentare quella che sarà la gara al Maradona. Le due squadre scenderanno in campo tra meno di mezz’ora e si tratterà di una vera e propria partita scudetto, come ammesso dallo stesso Conte e da Simone Inzaghi (i due hanno parlato di partita importante ma non decisiva, come si suol dire ndr).

Di seguito quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente:

«Sappiamo che oggi è una partita importante per noi, per la società e per i nostri tifosi. Questa settimana abbiamo lavorato leggermente di meno rispetto al solito ma abbiamo guardato tanti concetti da inserire in questa gara soprattutto dal punto di vista mentale, che è dove abbiamo peccato nelle gare scorse».

