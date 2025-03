Manna: «La partita arriva in un momento determinante della stagione, l’abbiamo preparata con intelligenza»

A Dazn: «Vogliamo dimostrare che se siamo in questa posizione di classifica è perché abbiamo lavorato con basi solide»

Giovanni Manna, d.s. del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Inter, per commentare quella che sarà la gara al Maradona. Le due squadre scenderanno in campo tra meno di mezz’ora e si tratterà di una vera e propria partita scudetto, come ammesso dallo stesso Conte e da Simone Inzaghi (i due hanno parlato di partita importante ma non decisiva, come si suol dire ndr).

Manna: «Questa gara viene in un momento determinante»

Di seguito quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente:

«Si tratta di una partita interessante. Una bella partita tra due grandi squadre in un momento della stagione quasi determinante. C’è da considerare l’aspetto psicologico ma vogliamo giocarcela al massimo, abbiamo meritato col lavoro di essere dove siamo. È stata una settimana come tutte le altre, la gara è stata preparata con attenzione e intelligenza. Se siamo a un punto da una squadra come l’Inter significa che abbiamo fatto un lavoro incredibile, i tifosi devono essere orgogliosi del Napoli. Abbiamo voglia di dimostrare che quello che abbiamo fatto finora ha delle basi molto solide.»

Sulla partita nello specifico:

«Dovremo essere determinati e organizzati, servirà grande cuore. Ci siamo sudati ogni vittoria con ferocia, abbiamo sempre perseguito le vittorie e le abbiamo volute e studiate in settimana. Questo è quello che ci rappresenta. Anche se il risultato non fosse favorevole riconosceremo i meriti all’Inter, ma dovremo avercela messa tutta»

Napoli-Inter, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.

Indisponibili: Mazzocchi, David Neres, Anguissa

Diffidati: Anguissa, Di Lorenzo

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili: Sommer, Di Gennaro, Zalewski, Carlos Augusto, Darmian

Diffidati: Bastoni, Barella, Mkhitaryan

