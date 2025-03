Pogba può tornare a giocare, il Marsiglia era interessato a gennaio ma avevano paura fosse un pacco (L’Equipe)

Oggi è terminata la squalifica dell’ex Juventus. Ma dove andrà a giocare? In Mls e Giappone sognano, ma il francese rivuole la nazionale e preferirebbe un club europeo.

Paul Pogba ha terminato il suo periodo di squalifica per doping e da ora potrà tornare ufficialmente a giocare. Ma l’ex Juventus non ha ancora trovato una squadra e intanto continua ad allenarsi a Miami, dove risiede da diversi mesi.

Pogba può tornare a giocare, ma dove?

L’Equipe scrive:

Il centrocampista francese ha intensificato la sua preparazione fisica a Miami e accelerato il suo recupero. Ma non ha ancora trovato un punto di partenza che corrisponda a ciò che sta cercando. Ora si tratta di sapere esattamente cosa sta cercando. Un club europeo? Chi partecipa alla Champions League? Un club di Ligue 1? «Paul vuole solo ritrovare il campo e un club che gli permetta di evolversi nelle migliori condizioni possibili», ha dichiarato il suo entourage. Giocare ai massimi livelli rimane ancora una volta la sua priorità. La sua ultima partita ufficiale è stata il 3 settembre 2023 con la Juventus, ventinove minuti a Empoli. Il Marsiglia aveva espresso interesse nell’ingaggiarlo a gennaio, ma poi hanno capito che Pogba non sarebbe stato in grado di portare un valore aggiunto all’altezza delle aspettative che una tale firma avrebbe suscitato. Anche i rischi di uno squilibrio nello spogliatoio durante la stagione erano troppo alti.

In Mls il mercato termina il 23 aprile. A Miami, David Beckham non sarebbe contrario ad ingaggiarlo. Anche in Giappone, dove i club possono reclutare giocatori fino al 26 marzo e dove il francese aveva lasciato un buon ricordo dopo essere andato lì con il Manchester United nel 2019 e aver giocato a calcio con lottatori di sumo. Ma nessuna di queste due destinazioni sembra essere tra le ambite del giocatore. Pogba sogna di partecipare ai Mondiali 2026, è convinto che l’obiettivo sia alla sua portata. Sa quindi che giocando in Europa avrà maggiori vantaggi. Non c’è fretta. Il centrocampista sa ascoltando tutte le offerte. Vuole assicurarsi di riprendersi al meglio e non doversi fermare di nuovo.

