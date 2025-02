Pogba non ha ancora una squadra, ma intanto si allena a Miami e gioca a padel con Busquets (Le Parisien)

Rispetta un rigoroso programma di allenamento ed è in contatto con Deschamps. L’11 marzo finirà la sua squalifica, ma difficilmente lo rivedremo presto in campo.

Paul Pogba è a Miami. Si sta dedicando a una vita quasi interamente incentrata sullo sport, in attesa di poter tornare in campo (teoricamente) tra meno di un mese; tuttavia, non ha ancora una squadra.

Pogba spegnerà 32 candeline il 15 marzo a Miami, dove trascorre la maggior parte del suo tempo. Quattro giorni prima riceverà l’autorizzazione di poter tornare a giocare dopo 18 mesi. Il termine di questa squalifica difficilmente avrà un impatto, nell’immediato futuro, sulla vita quotidiana del campione del mondo 2018. Attualmente senza un club a meno di un mese da questa scadenza, è improbabile che veda la sua situazione cambiare entro marzo. A Miami sta ritrovando tranquillità; le strutture all’avanguardia della città, la cultura sportiva e le molteplici zone per allenarsi a sua disposizione lo hanno anche spinto a rimanere. La sua residenza di 215 mq possiede una piscina, una spa, un centro fitness o un eliporto privato situato sul tetto. L’edificio si trova a due passi dall’American Airlines Arena dove si allenano per la Nba. E Pogba è un appassionato di basket.

Ogni giorno rispetta un rigoroso programma di allenamento. Il suo entourage lo descrive come completamente concentrato sul suo ritorno in campo. Si dice che il suo amore per il calcio si sia rafforzato considerevolmente durante questa pausa forzata. Continua anche a guardare le partite non appena ne ha l’opportunità, indipendentemente dalla competizione o dal campionato. Si tiene al passo con le notizie di calcio e scambia regolarmente messaggi con i suoi ex compagni di squadra. Gli capita anche di giocare a padel qualche volta, la sua nuova passione. Recentemente ha sfidato Sergio Busquets. Ha mantenuto rapporti con il ct francese Didier Deschamps, poiché il suo obiettivo è tornare in nazionale.

