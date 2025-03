Pedullà: «Il Napoli già lavora al futuro, ciò significa che lavora su indicazioni di Conte»

Sul suo canale Youtube: «È chiaro che i bilanci verranno fatti a fine stagione, ma non credo dipenda dalla vittoria dello scudetto»

Conte resta a Napoli, oppure va via? È la domanda che in questi giorni si pongono tantissimi appassionati ed addetti ai lavori, dopo l’emergere di alcuni rumors che vorrebbero il tecnico salentino corteggiato da Juve, Milan e Roma. Un tema sul quale Alfredo Pedulla, noto giornalista ed esperto di calciomercato, non concorda col Napolista, come spiegato in un video pubblicato tramite il proprio account Youtube.

«Conte viene accostato ad altre squadre in maniera abbastanza assurda per me. È chiaro che i bilanci verranno fatti a fine stagione, ma non credo dipenda dalla vittoria dello scudetto. Il Napoli già lavora al futuro, ciò significa che lavora su indicazioni di Conte», ha affermato Pedullà.

In contrasto dunque con quanto scritto dal Napolista e quanto sottolineato anche da Sky Sport in un collegamento con Ugolini «Credo che il futuro di Conte a Napoli dipenderà dalla volontà del club di assecondare Antonio Conte: una progettualità a medio termine, investimenti nel futuro calcio mercato, un progetto legato al centro sportivo. Quindi un discorso un pochino più ampio che abbracci più temi e quindi da questo punto di vista se il club sceglierà Conte per fare un ulteriore step di crescita, non credo che ci saranno problemi per la permanenza dell’allenatore. Qualora invece il club non decidesse di investire nel mercato e di assecondare le richieste dell’allenatore sia per quel che riguarda l’aspetto tecnico sia quello progettuale, il rapporto potrebbe veramente interrompersi solo dopo un anno a prescindere dal risultato finale del campionato».

