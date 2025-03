Padovan a Sky: «Impossibile che il portavoce si sia inventato tutto. Come minimo Conceiçao le ha dette»

Il giornalista: «Tra il dirle e il diffonderle c’è differenza. Sbagliato ci sia un portavoce per l’allenatore, i club hanno uffici di comunicazione ad hoc e quelli devono bastare»

Il giornalista Giancarlo Padovan a Sky Sport ha commentato il caso di giornata, ovvero il caso del portavoce di Conceiçao, tecnico del Milan.

Ieri il portavoce del tecnico avrebbe mandato una sorta di memorandum ai giornalisti in cui diceva peste e corna del Milan. In soldoni, quel messaggio diceva che il Milan aveva lasciato da solo Conceiçao. Oggi il tecnico ha smentito tutto, minacciando anche cause legali. Ovviamente, il portavoce si è dimesso. Di seguito il commento di Padovan.

Padovan: «Portavoce di Conceiçao? Sbagliato, i club hanno uffici di comunicazione ad hoc e quelli devono bastare»

Ecco il commento di Giancarlo Padovan:

«Impossibile che si sia inventato tutto. come minimo Conceiçao le ha dette quelle cose. Tra il dirle e il diffonderle c’è differenza, secondo me le pensa ma ovviamente erano informazioni che dovevano rimanere riservate. Chiaro il misunderstanding. Quello che si sono detti è diventato patrimonio pubblico, è stato un grandissimo errore».

Il giornalista ha poi continuato sottolineato che tutti i club hanno degli uffici di comunicazione con i quali gestiscono le informazioni verso l’esterno. Il portavoce di Conceiçao è un’anomalia:

«Sbagliato che ci sia un portavoce per l’allenatore. Le società hanno uffici di comunicazione ad hoc e quelli devono bastare. Conceiçao si è messo nei guai.

Non si può portare armonia o serenità, un risultato positivo a Lecce aiuta ma la sua situazione è delicata. Nessuno può credere che questo portavoce si sia inventato tutto o sia stato addirittura pagato per screditarne l’immagine. La società dovrà fare chiarezza. Che le cose al Milan non vadano bene è evidente»

ilnapolista © riproduzione riservata