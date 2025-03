Conceiçao e il giallo del portavoce: «Non so se ha detto quelle cose per cattiveria o se pagato da qualcuno»

«Voglio capirne di più anche nelle sedi legali». Il portavoce aveva inviato ai giornalisti una serie di accuse alla società. Ora il portavoce si è dimesso

Conceiçao, il suo portavoce si è dimesso

Ecco cosa scrive la Gazzetta sul portavoce di Conceiçao, Francisco Empis:

“Il portavoce di Sergio Conceiçao, l’uomo delle rivelazioni al centro della cronaca delle ultime ore, si è dimesso con un testo di spiegazione: «Nessuno dei punti è stato convalidato dall’allenatore Sérgio Conceição, né sono vincolanti per lui come professionista. Per l’errore commesso e per il danno alla reputazione causato, rassegno immediatamente le dimissioni dalla mia posizione con l’allenatore»”.

Che cos’era successo? Che il portavoce ha denunciato che il portoghese è stato lasciato da solo dal Milan (qui tutte le accuse)

Il tecnico portoghese del Milan ne ha parlato in conferenza stampa.

Conceiçao: «Voglio capirne di più anche nelle sedi legali»

Siamo un po’ tutti disorientati da ciò che è uscito nella serata di ieri…

«Mi dispiace di tutta questa situazione. Voglio capirne di più anche nelle sedi legali. Non si capisce ciò che mi ha fatto questo collaboratore [Gazzetta: Francisco Empis, che ha annunciato da poco le dimissioni], non so se per cattiveria o se pagato da qualcuno. Un giornalista mi ha mandato uno screen dei punti che lui ha mandato, lo ha fatto sicuramente per cattiveria. Mi dispiace per tutti, anche per chi lavora qua al Milan. Noi siamo qua tutti i giorni, Ibra e Moncada sono qui tutti i giorni, parliamo con la squadra, abbiamo lavorato in una settimana pulita. Dal Porto sono uscito in una situazione non bella e non ho ancora mai parlato di quello che mi successe lì; figuriamoci se qua, quando ancora non sono andato via, mi metto a parlare di ciò che succede. Si dovrà rispondere nelle sedi legali».

