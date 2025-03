La Nigeria è partita malissimo nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, raccogliendo solamente tre pareggi ed una sconfitta nelle prime gare del girone C di qualificazione.

Gli africani hanno sopportato quella che il 26enne una intervista a BBC Sport Africa ha descritto come una «delusione straziante» tre anni fa, quando i rivali del Ghana sono andati aventi nello spareggio e hanno raggiunto il Qatar 2022 a loro spese. Victor Osimhen ha fatto capire di essere consapevole che ora servirà una vera scossa:

«È il sogno di ogni calciatore giocare ai Mondiali e, data la nostra posizione nel girone, sono ora disperato, come altri giocatori, perché vogliamo arrivare al torneo del 2026. Abbiamo subito una grande delusione nel 2022 e non possiamo permettere che accada di nuovo a noi, al Paese ed alla nostra generazione. Non voglio concludere la tua carriera con il rimpianto di non aver giocato ai Mondiali. Non è quello che voglio per me stesso».

Sulla panchina è arrivato Eric Chelle:

«C’è un nuovo allenatore ora e non vediamo l’ora di giocare contro il Ruanda per cercare di correggere tutti gli errori commessi in passato e metterci in una posizione migliore per qualificarci. La gente dice che abbiamo una generazione di talento, ma potremo confermare questo talento solo quando giocheremo un Mondiale come quelli che ci hanno preceduto. Mi è dispiaciuto, come i miei compagni di squadra, saltare il Qatar e i nostri tifosi non hanno nemmeno capito quanto ci abbia colpito. Ecco perché dobbiamo correggere gli errori passati, dando tutto per il nostro Paese, per il nostro nuovo allenatore e dimostrando di esserne degni».