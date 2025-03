Ora al Napoli mancano quegli 1-0 con poche occasioni create (Gazzetta)

2. Il Venezia ha perso solo due delle ultime sette gare casalinghe di campionato (1V, 4N), contro Inter e Roma – rimanendo però a secco di gol nelle due più recenti, i lagunari non registrano almeno tre partite al Penzo di fila senza reti all’attivo in Serie A dal periodo tra maggio 2000 e novembre 2001 (cinque in quel caso).

3. Il Napoli ha subito gol in tutte le ultime otto partite di campionato (11 reti subite), dopo che in tutte le prime 20 gare di questa Serie A aveva concesso solo 12 gol, registrando ben 12 clean sheet.

4. Il Napoli ha perso l’ultimo match contro una squadra neopromossa in Serie A (1-2 contro il Como, lo scorso 23 febbraio), i partenopei non registrano due sconfitte di fila contro queste formazioni dal periodo tra febbraio e aprile 2015, contro Palermo ed Empoli con Rafael Benítez in panchina.

5. Da una parte il Venezia è la squadra che ha segnato più gol in percentuale su sviluppi di calcio piazzato (61%, 14/23) in questa stagione di Serie A, dall’altra il Napoli è quella che in % ha subito meno reti su calcio da fermo (13%, 3/23).

6. Dal suo primo match con il Venezia (dal 19 gennaio scorso), Alessio Zerbin è il giocatore dei lagunari con più occasioni create per i compagni (11), tocchi in area avversaria (23) e cross effettuati su azione (17). 19 delle 40 presenze del classe ’99 in Serie A sono arrivate con la maglia del Napoli.