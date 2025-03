Il Napoli ha preso 11 gol nelle ultime 8, nelle prime 20 ne aveva presi solo 12 (Opta)

Nelle ultime 6 contro il Venezia, i lagunari non sono mai riusciti a fare gol. Lukaku è decisivo in Europa come Kane, ogni volta che segna la vittoria è assicurata

Venezia e Napoli scenderanno in campo domani al Penzo, chiaramente lottando per obiettivi ben diversi. La squadra di casa, come ribadito anche in conferenza da Conte, si trova in un buon momento di salute e ha messo in difficoltà sul suo campo quasi tutte le squadre di spessore affrontate con idee e determinazione. Il Napoli vuole dare continuità alla vittoria contro la Fiorentina e non rischiare un Como-bis. L’ottimo sito di analisi calcistica di Opta ha pubblicato alcune interessanti statistiche in pillole sulle due squadre e i loro scontri passati.

Venezia contro Napoli in pillole statistiche (Opta)

Di seguito alcuni interessanti spunti ripresi da Opta:

1. Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime sei sfide contro il Venezia in Serie A, vincendo tutte le quattro più recenti, solo contro Avellino (otto) e Mantova (sette) i partenopei hanno una striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi nel torneo.

2.Il Venezia ha perso solo due delle ultime sette gare casalinghe di campionato (1V, 4N), contro Inter e Roma – rimanendo però a secco di gol nelle due più recenti, i lagunari non registrano almeno tre partite al Penzo di fila senza reti all’attivo in Serie A dal periodo tra maggio 2000 e novembre 2001 (cinque in quel caso). 3. Il Napoli ha subito gol in tutte le ultime otto partite di campionato (11 reti subite), dopo che in tutte le prime 20 gare di questa Serie A aveva concesso solo 12 gol, registrando ben 12 clean sheet. 4. Il Napoli ha perso l’ultimo match contro una squadra neopromossa in Serie A (1-2 contro il Como, lo scorso 23 febbraio), i partenopei non registrano due sconfitte di fila contro queste formazioni dal periodo tra febbraio e aprile 2015, contro Palermo ed Empoli con Rafael Benítez in panchina. 5. Da una parte il Venezia è la squadra che ha segnato più gol in percentuale su sviluppi di calcio piazzato (61%, 14/23) in questa stagione di Serie A, dall’altra il Napoli è quella che in % ha subito meno reti su calcio da fermo (13%, 3/23). 6. Dal suo primo match con il Venezia (dal 19 gennaio scorso), Alessio Zerbin è il giocatore dei lagunari con più occasioni create per i compagni (11), tocchi in area avversaria (23) e cross effettuati su azione (17). 19 delle 40 presenze del classe ’99 in Serie A sono arrivate con la maglia del Napoli. 7. Il Napoli ha sempre vinto quando Romelu Lukaku ha segnato in questo campionato: 10 gol in 10 partite e 10 vittorie, solo Harry Kane (12 su 12) ha trovato il gol in più gare diverse ottenendo sempre il successo in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (a quota 10 su 10 anche Bradley Barcola). L’attaccante belga ha anche preso parte a otto reti nelle sue ultime nove sfide contro squadre neopromosse in Serie A (sei gol e due assist)”.

ilnapolista © riproduzione riservata