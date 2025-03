Non solo macchina da gol, Mbappé è anche una macchina da investimenti

L’attaccante francese, attualmente al Real Madrid, ha allargato il campo dei suoi interessi investendo in numerose attività tutte in attivo

Kylian Mbappé ha fatto parlare di sé e non poco negli ultimi anni, Innanzitutto perché è uno dei più grandi attaccanti al mondo, poi per il suo complesso addio col Psg e l’approdo al Real Madrid. Con ogni probabilità è il più forte bomber in assoluto, come suggerisce l’ingaggio netto da oltre 30 milioni di euro che gli garantisce il Real Madrid. Tuttavia – come sempre più spesso accade con i top player – per la stella francese il calcio giocato non rappresenta la sua unica attività o fonte di guadagno.

Negli ultimi mesi, infatti, il 26enne originario dell’Île-de-France ha fatto parlare di sé per alcuni ambiziosi investimenti. Ad esempio, dopo aver lasciato il Psg scorsa estate, ha deciso di restare nel calcio transalpino acquisendo l’80% dello Stade Malherbe de Caen (una squadra che compete in Ligue 2). Più recentemente, invece, ha ampliato il suo portafoglio acquistando una quota del 10% in Loewe, un’azienda tedesca di elettronica di lusso. Da allora, è diventato una figura di spicco per il marchio, presente in modo prominente sul loro sito web. Ma non è finita qui.

Perché Mbappé ha ulteriormente allargato il bacino dei suoi interessi cimentandosi nel campo della vela, diventando socio di minoranza della SailGP, una competizione internazionale tra catamarani di ultima generazione. Inoltre, il buon Kylian ha investito anche in Sorare – una piattaforma di fantasy football alimentata da NFT – mentre nel 2022 aveva fondato Zebra Valley, una casa di produzione focalizzata su sport, musica, tecnologia e gaming.

Se tutto ciò già vi sembra abbastanza, sappiate che il bomber francese ha anche co-fondato KM Influence, un’agenzia specializzata nella gestione delle immagini e dei diritti di marchio degli atleti. Insomma, siamo dinanzi ad una vera e propria industria dal carattere eclettico.

