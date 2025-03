Nicolussi-Caviglia: «Abbiamo avuto le nostre occasioni, dovevamo essere più cinici»

A Dazn anche il portiere ex Inter Radu: «Solo io e mia madre sappiamo quanto ho sofferto. Ho i brividi, sono qua che non mollo».

Nicolussi Caviglia e Radu, centrocampista e portiere del Venezia, hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il pareggio per 0-0 contro il Napoli di Conte.

Nicolussi: «Una prestazione completa, di squadra e personale»

Contenti per lo 0-0?

Nicolussi-Caviglia: «Una buona partita, abbiamo avuto le nostre occasioni dovevamo essere più cinici».

La risposta di Radu: «Questo è lo spirito dello squadra che ci porterà all’obiettivo. Prestazione eccellente dei compagni, grazie a loro».

Il Venezia ha avuto la palla per vincere:

L’impressione è che la squadra sia cresciuta:

Radu: «Quando ci sono buoni risultati porta fame, lo stiamo facendo vedere. Presto arriverà la vittoria».

A Radu. Ti sei riconquistato la Serie A:

«Solo io e mia madre sappiamo quanto ho sofferto. Ho i brividi, sono qua che non mollo».

Ferrara: «Il Napoli ha avuto tante occasioni per andare in vantaggio, ma anche il Venezia»

Il Napoli si ferma ancora e porta a casa un solo punto della sfida delle 12.30 contro il Venezia. Al termine della gara a Dazn Ciro Ferrara commenta il pareggio e la prestazione della squadra di Conte che ora aspetta il risultato della gara di questa sera tra Atalanta e Inter

«Occasione persa per la formazione di Conte. È vero che il Napoli ha avuto diverse occasioni per andare in rete in avvio, ma anche quelle del Venezia non vanno dimenticate».

«Un grande Venezia che stiamo vedendo già da un mese. Un Ve nenia che ha fermato grandi squadre facendo grandi prestazioni. Ci si poteva aspettare un rendimento di questo tipo. Un Napoli che nel primo tempo ha avuto tantissime occasioni per andare i vantaggio, nel secondo tempo un po’ meno».

La sfida di questa sera può riservare dei rimpianti per il Napoli?

«Il rimpianto ci può essere, però io andrei a focalizzare sul lavoro che si sta facendo senza mollare nulla e lasciare nulla al caso. Si sa benissimo che anche questa trasferta poteva diventare pericolosa»

