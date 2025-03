Venezia-Napoli 0-0, solo un pareggio per gli azzurri in attesa di Atalanta-Inter. Rileggi qui la partita.

Il Napoli si ferma di nuovo contro il Venezia al Penzo, pareggio a reti inviolati che mette gli azzurri a pari punti con l’Inter in attesa del big match di stasera

Sfida all’ora di pranzo per il Napoli di Conte, di fronte ci sarà il Venezia di Di Francesco reduce da tre ottimi pareggi contro Lazio, Atalanta e Como. Per questo incontro il tecnico pugliese si affida ai titolarissimi del nuovo modulo adottato qualche giornata fa, quindi confermati Gilmour, Spinazzola e Raspadori titolari nel 3-5-2. Passaggio chiave del campionato considerando la sfida entusiasmante di stasera tra Atalanta ed Inter. Il Venezia risponde con un modulo a specchio in cui figura sulla fascia destra anche l’ex Napoli Alessio Zerbin oltre i nuovi arrivi del mercato di Gennaio.

96′ Finisce così! Il Napoli sciupa l’occasione del sorpasso

94′ Occasione per il Venezia in ripartenza e parata plastica di Meret

92′ Simeone si divora il vantaggio a pochi metri dalla porta sul corssa dalla sinistra

90′ Sei minuti di recupero al Penso

86′ Dentro Simeone per Lukaku, si poteva anche optare per entrambi forse

84′ Pronto ad entrare anche Simeone

80′ Ultimi dieci con il risultato che non si sblocca

77′ Conte inserisce Anguissa, Okafor, Juan Jesus e Olivera tutti insieme

74′ Rrahmani a terra e dolorante alla coscia

71′ Venti minuti alla fine e gli spazi sono sempre chiusi

68′ Serie di corner continui per gli azzurri

63′ Necessario qualche cambio per smuovere le acque di equilibrio

58′ Punizione sulla trequarti destra per gli azzurri

54′ Lungo giro palla azzurro alla ricerca di spazi

49′ Napoli subito aggressivo in avvio

46′ Nessun cambio tra le file azzurre

Inizia il secondo tempo

48′ Finisce il primo tempo al Penso.

46′ Salvataggio sulla line anche dall’altro lato, Radu inchioda sulla linea il colpo di testa di Lukaku sul cross di Spinazzola!

45′ Due minuti di recupero

44′ Venezia che spinge ancora, con Meret che rischia la frittata su Zerbin

41′ Occasione enorme per il Venezia! Prima Perez in anticipo su Meret, poi Rrahmani salva sulla line sul secondo tentativo. Il difensore kosovaro è stato fondamentale

37′ Maric purtroppo non riesce a continuare, caduto male e viene sostituito da Oristanio

35′ Contrasto tra Maric e Buongiorno, entrambi a terra senza conseguenze

31′ Il Venezia non rinuncia comunque ad attaccare in particolare sulle fasce

28′ Punizione sulla trequarti per gli azzurri dopo il fallo su Spinazzola

24′ Si abbassano leggermente i ritmi in questa seconda fase

19′ Colpo di testa di McTominay dal corner e grande parata di riflesso di Radu!

18′ Ecco la coppia avanti! Tacco di Lukaku e botta di Raspadori, Radu mette in corner

17′ La sfida continua a rimanere aperta, gli azzurri cercano sempre Lukaku per aprire gli spazi attorno a lui

13′ Diverse occasioni fin ora per il Venezia, tra cui l’ultima di Fila che si è liberato in area e ha calciato. Era molto defilato

8′ Ritmi sonici fin ora

5′ Palo clamoroso di Raspadori! Palla messa al centro da Di Lorenzo, rinvio maldestro di un difensore e il numero ottantuno se la trova perfetta sul sinistro ma centra il palo

2′ Ha iniziato molto forte il Venezia

1′ Inizia il match!

Formazioni ufficiali di Venezia e Napoli

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Duncan, Nicolussi Cavgilia, Perez, Ellertsson; Fila, Maric all. Di Francesco

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori all. Conte

ilnapolista © riproduzione riservata