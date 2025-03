A Tuttosport: «Davanti i nerazzurri sono fortissimi, ma attualmente non hanno un calciatore come lui. Lo scambio con Frattesi potrebbe essere intelligente».

Paolo Nicolato, intervistato da Tuttosport, ha parlato di Giacomo Raspadori, che lui lanciò nell’Italia Under 21. Il calciatore del Napoli sembra essere ben voluto da diverse squadre, tra cui l’Inter, che potrebbe optare per uno scambio con Davide Frattesi.

Nicolato: «Raspadori mi ricorda i calciatori spagnoli, all’Inter completerebbe squadra e attacco»

Con lei Raspadori ha partecipato a due Europei di categoria:

«L’avevo convocato sia nel primo che nel secondo biennio. Fece molto bene in coppia con Scamacca».

Che tipo di giocatore è oggi?

«Non c’è stata un’evoluzione particolare. E’ sempre stato capace di portare in campo la sua intelligenza. Sa riconoscere gli spazi, muoversi tra le linee, dialogare sul breve, è rapido nelle decisioni. E’ utilizzabile in tantissimi ruoli proprio per l’intelligenza che ha. Lo puoi mettere un po’ dappertutto, farà bene».

Quindi è perfetto nel sistema a due punte?

«Con me giocava così. Si muoveva con libertà dietro la prima punta. A me ricorda i giocatori spagnoli per la sua tecnica, per questo va benissimo pure come falso nueve».

Come lo vedrebbe nel 3-5-2 di Inzaghi?

«Bene. Andrebbe a completare il parco attaccanti dell’Inter. Davanti loro sono fortissimi, ma forse Raspadori completerebbe la squadra: un giocatore come lui attualmente non lo hanno».

Un eventuale scambio Raspadori-Frattesi a chi converrebbe di più?

«Credo che potrebbe essere uno scambio intelligente».

La probabile conferma del 3-5-2 è legata soprattutto agli exploit dei nuovi gemelli del gol azzurri, visto che Romelu Lukaku è andato a segno per tre volte in 180’ con il suo Belgio e Giacomo Raspadori si è fatto valere con la maglia dell’Italia: un assist e una rete su rigore nel pareggio pirotecnico di lunedì a Dortmund contro la Germania. Entrambe le punte hanno dimostrato di essere in ottima forma e lo stesso discorso vale per Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, la cui intesa sulla fascia destra si è rivelata preziosa pure per Spalletti. Con la difesa a tre si è inoltre disimpegnato bene – al netto dello sbandamento generale nel corso del primo tempo – l’eccessivamente criticato Alessandro Buongiorno

