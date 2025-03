Stravolgere di nuovo tutto alla ripresa della Serie A sarebbe una scelta più di pancia che logica

Lukaku e Raspadori nelle Nazionali hanno convinto Conte a confermare il 3-5-2 (Repubblica)

Contro il Milan Antonio Conte confermerà il 3-5-2-. È quanto scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi.

La probabile conferma del 3-5-2 è legata soprattutto agli exploit dei nuovi gemelli del gol azzurri, visto che Romelu Lukaku è andato a segno per tre volte in 180’ con il suoBelgio e Giacomo Raspadori si è fatto valere con la maglia dell’Italia: un assist e una rete su rigore nel pareggio pirotecnico di lunedì a Dortmund contro la Germania. Entrambe le punte hanno dimostrato di essere in ottima forma e lo stesso discorso vale per Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, la cui intesa sulla fascia destra si è rivelata preziosa pure per Spalletti. Con la difesa a tre si è inoltre disimpegnato bene – al netto dello sbandamento generale nel corso del primo tempo – l’eccessivamente criticato Alessandro Buongiorno: tra i perni della riscossa nella ripresa in terra tedesca. Stravolgere di nuovo tutto alla ripresa della Serie A, di conseguenza, sarebbe una scelta più di pancia che logica.

Il tecnico del Napoli non è rimasto insensibile agli exploit di Raspadori e soprattutto Lukaku, che tra l’altro ha ruggito dal Belgio dopo aver trascinato in suoi compagni alla vittoria contro l’Ucraina con una doppietta.

Lukaku fa fuori l’Ucraina, doppietta col Belgio: due grandi gol, uno al volo e l’altro di destro

Romelu Lukaku grandę protagonista in Nazionale. Due gol questa sera e uno nella partita dell’andata. Tre gol da grande centravanti quale Romelu è. La sua doppietta ha consentito al Belgio di eliminare in rimonta l’Ucraina (3-0 al ritorno dopo il 3-1 per gli ucraini all’andata). Due gol splendidi. Il primo al volo, in girata; e il secondo di destro in diagonale. All’andata, lo ricordiamo, segnò di testa.

È inutile riaprire la discussione sul centravanti belga. Incredibilmente considerato un pacco a Napoli. È ovviamente un signor centravanti, anche se in questa stagione a volte ha faticato. Ciononostante è il calciatore fondamentale del Napoli. Quando gira lui, gira tutta la squadra. Sa fare tutto. Sa fare i gol. Sa fare il regista d’attacco. Sa partecipare all’azione. È altruista.

Questa doppietta potrebbe conferirgli un’ulteriore carica in vista del rush finale per lo scudetto.

