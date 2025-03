Per Venezia difficilmente cambierà qualcosa rispetto agli undici delle ultime due partite. Tutti dovranno guadagnarsi il posto, anche Neres e Anguissa

Neres è pronto ma a Venezia giocherà ancora Raspadori (Gazzetta)

Neres è pronto, è rientrato in gruppo assieme a Mazzocchi ma a Venezia Conte non cambierà il Napoli. Giocherà ancora Raspadori vicino a Lukaku.

Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

per Venezia difficilmente cambierà qualcosa rispetto agli undici delle ultime due partite. E che anche stavolta monitorerà giorno per giorno la condizione di McTominay, per non rischiare. Sarà ancora 3-5-2, perché oggi è impossibile rinunciare a un Raspadori da 3 gol nelle ultime quattro gare. O alla gamba di Spinazzola, tornata a una frequenza di passo in stile Euro 2020. Spina sta tenendo fuori Olivera, un altro dei titolarissimi tornati pienamente a disposizione. «Gioca chi merita» ha detto Conte, quindi tutti ora dovranno guadagnarsi il posto per le dieci finali. Anche Anguissa – visto il super Gilmour delle ultime uscite – e Neres. Il loro pieno rientro è calendarizzato per il Milan. Col Napoli migliore, all’assalto dello scudetto.

Neres proverà a essere a disposizione contro il Venezia (CorSport)

David Neres è attualmente infortunato e il suo rientro in campo è previsto per dopo la sosta delle nazionali di fine marzo. Ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il brasiliano potrebbe già essere convocato per il match del Napoli contro il Venezia di domenica 16 marzo.

Il quotidiano scrive nell’edizione odierna:

Ha già saltato Lazio e Como, mancherà con Inter e Fiorentina e proverà a tornare a disposizione per la sfida contro il Venezia. Il periodo inizialmente stimato di cinque settimane potrebbe essere sufficiente a restituire a Conte uno degli uomini che hanno fatto la differenza nel periodo migliore del Napoli; quello in cui la squadra ha collezionato sette vittorie consecutive e il pareggio all’Olimpico con la Roma. Dopo l’infortunio di Neres, Conte è stato costretto a cambiare modulo e ad archiviare il 4-3-3 della svolta.

