Nelle ultime sette partite, il cammino del Napoli è stato da tredicesimo posto e non da scudetto (CorSport)

Questa sera il Napoli affronta il Milan al Maradona. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport ricorda che serve una vittoria per continuare a cullare il sogno scudetto. Ieri Conte ha lanciato la volata in conferenza stampa ma la squadra deve cambiare marcia: nelle ultime sette partite ha tenuto un cammino da tredicesimo posto.

Il Napoli si gioca una fetta di scudetto con il Milan

Scrive Mandarini sul Corriere dello Sport:

Il Napoli si gioca una fettona di scudetto dopo il pareggio di Venezia, il quinto nelle ultime sette partite e anche il più vicino a una mezza sconfitta, considerando la contemporanea vittoria con l’Atalanta che ha permesso all’Inter di scattare a più 3 in vetta; il Milan, invece è costretto a fare bottino pieno per nutrire ancora qualche speranza di agganciare il quarto posto Champions, per il momento distante 9 punti dopo il colpo del Bologna in laguna, e per mantenere nei radar anche l’Europa League, a -8 dopo la vittoria della Juve.

Non sono ammessi più errori

Continua il Corriere dello Sport:

Il Napoli è stato lanciato dalle parole di Conte, ma per inseguire lo scudetto non sono più ammessi errori. […] Il Napoli ha bisogno di concretizzare. Cerca reti, punti e la tenuta difensiva che nelle prime quindici giornate ha prodotto nove clean sheet e nelle successive solo quattro. Nelle ultime sette, tra l’altro il cammino è stato da tredicesimo posto e non da scudetto: 8 punti.

La differenza vera tra le due squadre, finora, l’ha fatta proprio l’equilibrio: segnano entrambe poco (45 e 44 reti), ma il Napoli ha la miglior difesa (23 incassati) mentre il Milan la settima (con 33).

