Corsport: il paradosso è che il Napoli ha segnato di più ma la media gol subiti è salita da 0,66 a 0,93.

La crisi del Napoli è stata una crisi di difesa: solo due volte non ha subito gol nel girone di ritorno

Torna il campionato e il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, analizza il calo della squadra di Conte nel girone di ritorno. E alla fine la differenza l’ha fatta la fase difensiva, il Napoli non è stato impenetrabile come nel girone d’andata. È questo che ha determinato il calo e la perdita del primo posto.

Scrive il Corsport:

nelle prime quindici giornate, il Napoli ha collezionato 32 punti con 10 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte realizzando 21 gol (1,4 di media a partita) e incassandone 10 (0,66 di media), di cui 6 nelle due sfide perse per 3-0 con l’Hellas a Verona e l’Atalanta al Maradona. Totale cleen sheet: 9. Nelle successive quattordici, e dunque dalla sedicesima alla ventinovesima giornata, la squadra di Conte ha messo insieme 29 punti con 8 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta (con il Como), segnando 24 gol (1,7 di media) e subendone 13 (0,93 di media). Totale: 4 clean sheet.

Napoli, è migliorato l’attacco ma è peggiorata la difesa

Paradossalmente? È migliorato l’attacco ed è peggiorata la difesa. La fase difensiva: nelle prime quindici, il Napoli ha viaggiato alla media di 0,66 gol subiti a partita, mentre nelle successive quattordici è salito a 0,93. Cioè quasi una rete a partita. Tra l’altro, è nettamente peggiorato il trend delle giornate concluse con la porta blindata: a Venezia, prima della sosta, lo 0-0 ha riproposto un clean sheet dopo un’attesa lunga otto gare. E ciò significa che nel girone di ritorno il Napoli è riuscito a non subire soltanto due volte in dieci giornate: all’andata, prendendo come riferimento le prime dieci, i clean sheet erano stati sette. Più della metà dei tredici complessivi.

