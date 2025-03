Il direttore del Corriere dello Sport dedica il suo post scriptum al futuro del tecnico del Napoli. E fa il punto sull’addio a Thiago Motta

Nelle prossime settimane si riparlerà di Conte alla Juventus (Zazzaroni)

Il post scriptum dell’editoriale di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è dedicato al futuro di Antonio Conte e quindi del Napoli. Garantisco che nelle prossime settimane si riparlerà di Conte alla Juve.

Lo scrive al termine dell’articolo che fa il punto sulla Juventus, sull’esonero di Thiago Motta:

Ma perché dopo il Genoa e non prima? Secondo l’interpretazione più accreditata, per una mera questione di indice di liquidità; indice che viene rilevato trimestralmente (nell’occasione il 31 marzo) e comunicato alla Federcalcio a fine maggio.

L’esonero del tecnico e l’arrivo di un sostituto comporterebbero l’accantonamento di diversi milioni che farebbero sballare i numeri, creando un problema alla Juve, peraltro quotata in Borsa.

Dando credito a questa spiegazione, dovremmo perciò aspettarci il licenziamento di Motta il primo aprile (pesce padulo).

Esiste tuttavia la variabile ricapitalizzazione (straordinaria): se Exor decidesse di coprire l’eventuale buco, Thiago potrebbe saltare nelle prossime ore. E Tudor sarebbe il superfavorito visto che, a differenza di Mancini, ha accettato i 4 mesi.

Galeone: «Non so se Conte rimarrà al Napoli. Allegri ha detto no al Napoli 8-9 volte»

Giovanni Galeone è intervenuto a TeleLombardia. Ovviamente ha parlato di Massimiliano Allegri. Sia in relazione alla Juventus, sia in relazione all’Inter sia in relazione al Napoli.

Galeone ha parlato di Napoli. Di Conte (ha detto quel che i tifosi del Napoli non vogliono ascoltare) e di Allegri.

«Non so se Conte rimarrà al Napoli. De Laurentiis in passato ha chiamato 8-9 volte Max, che ha sempre detto no. Se Inzaghi non vince il campionato, non vedo perché dovrebbero confermarlo e quel punto Marotta chiamerebbe Allegri all’Inter sicuramente…”.

E poi sulla Juventus:

«Allegri ha fatto bene nell’ultimo triennio alla Juve: non credo avrebbe potuto far di più. Quest’anno si son visti i risultati senza con Motta, che ha fatto fuori tutta la vecchia guardia facendo spendere tanti soldi a differenza del mercato fatto a Max…».

Occhio perché Galeone sul Napoli potrebbe anche fare depistaggio. Soprattutto sui no di Allegri a De Laurentiis, veri per quel che riguarda il passato ma siamo sicuri che Max non abbia cambiato idea? Ricordiamo che Paratici e Allegri non sono affatto in buoni rapporti, quindi il Milan sarebbe da escludere. Occhio che a Napoli potrebbe arrivare un altro gigante della panchina.

#Galeone a TL: “Non so se #Conte rimarrà al #Napoli. #DeLaurentiis in passato ha chiamato 8-9 volte Max, che ha sempre detto no. Se #Inzaghi non vince il campionato, non vedo perché dovrebbero confermarlo e quel punto #Marotta chiamerebbe #Allegri all’#Inter sicuramente…” pic.twitter.com/3EffvzjK4M — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 19, 2025

#Galeone a TL: “#Allegri ha fatto bene nell’ultimo triennio alla #Juve: non credo avrebbe potuto far di più. Quest’anno si son visti i risultati senza con #Motta, che ha fatto fuori tutta la vecchia guardia facendo spendere tanti soldi a differenza del mercato fatto a Max…” pic.twitter.com/fmGw7Ac0qH — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 19, 2025

ilnapolista © riproduzione riservata