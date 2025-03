Galeone: «Non so se Conte rimarrà al Napoli. Allegri ha detto no a De Laurentiis 8-9 volte»

A Tele Lombardia: «Se l’Inter non vince lo scudetto, Marotta potrebbe chiamarlo all’Inter». E se bluffasse? Con Paratici (Milan) è in pessimi rapporti

Galeone: «Non so se Conte rimarrà al Napoli. Allegri ha detto no al Napoli 8-9 volte»

Giovanni Galeone è intervenuto a TeleLombardia. Ovviamente ha parlato di Massimiliano Allegri. Sia in relazione alla Juventus, sia in relazione all’Inter sia in relazione al Napoli.

Galeone ha parlato di Napoli. Di Conte (ha detto quel che i tifosi del Napoli non vogliono ascoltare) e di Allegri.

«Non so se Conte rimarrà al Napoli. De Laurentiis in passato ha chiamato 8-9 volte Max, che ha sempre detto no. Se Inzaghi non vince il campionato, non vedo perché dovrebbero confermarlo e quel punto Marotta chiamerebbe Allegri all’Inter sicuramente…”.

E poi sulla Juventus:

«Allegri ha fatto bene nell’ultimo triennio alla Juve: non credo avrebbe potuto far di più. Quest’anno si son visti i risultati senza con Motta, che ha fatto fuori tutta la vecchia guardia facendo spendere tanti soldi a differenza del mercato fatto a Max…».

Occhio perché Galeone sul Napoli potrebbe anche fare depistaggio. Soprattutto sui no di Allegri a De Laurentiis, veri per quel che riguarda il passato ma siamo sicuri che Max non abbia cambiato idea? Ricordiamo che Paratici e Allegri non sono affatto in buoni rapporti, quindi il Milan sarebbe da escludere. Occhio che a Napoli potrebbe arrivare un altro gigante della panchina.

#Galeone a TL: “Non so se #Conte rimarrà al #Napoli. #DeLaurentiis in passato ha chiamato 8-9 volte Max, che ha sempre detto no. Se #Inzaghi non vince il campionato, non vedo perché dovrebbero confermarlo e quel punto #Marotta chiamerebbe #Allegri all’#Inter sicuramente…” pic.twitter.com/3EffvzjK4M — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 19, 2025

#Galeone a TL: “#Allegri ha fatto bene nell’ultimo triennio alla #Juve: non credo avrebbe potuto far di più. Quest’anno si son visti i risultati senza con #Motta, che ha fatto fuori tutta la vecchia guardia facendo spendere tanti soldi a differenza del mercato fatto a Max…” pic.twitter.com/fmGw7Ac0qH — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 19, 2025

Galeone: «Ingiusto esonerare Allegri. Vorrei vederlo al Bayern, ma credo anche il Napoli farà un “pensierone”» (maggio 2024)

L’ex tecnico Giovanni Galeone, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato della situazione di Massimiliano Allegri. Ieri l’allenatore è stato esonerato dalla Juventus per comportamenti ritenuti eccessivi dopo la finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta.

Galeone: «Ingiusto esonerare Allegri. Vorrei vederlo al Bayern, ma credo anche il Napoli farà un “pensierone”»

«Esonero? Alla fine è meglio così. Perché se Max e Giuntoli non vanno d’accordo, meglio separarsi. Conosco Max da anni: se l’altra sera è sbottato in quel modo, ci sarà stato sicuramente qualcosa di grave che ha fatto scatenare la sua reazione. Senza contare che il rigore non dato a Vlahovic era impossibile da non assegnare… Una cosa è certa: la squadra in Coppa Italia ha dimostrato di essere con Max. E’ matematico: altrimenti la Juventus non vince con quello spirito contro l’Atalanta di Gasperini».

Allegri soffrirà più questo esonero post trionfo in Coppa Italia o resta più duro quello del 2019, arrivato dopo aver conquistato il quinto scudetto consecutivo?

«Questo addio è più doloroso. La sua unica colpa è quella di aver fatto troppo bene nel girone d’andata, creando illusioni e aspettative esterne. Ma pensate che Simone Inzaghi con la rosa della Juventus avrebbe vinto lo scudetto? Max ha conquistato la Coppa Italia, riportato la squadra in Champions League e lanciato tanti giovani. Il tutto con le squalifiche di Fagioli e Pogba, uno che avrebbe fatto la differenza anche solo 20 minuti a partita. A Max si può imputare soltanto il girone di ritorno, che però alla fine non ha compromesso gli obiettivi stagionali che gli aveva chiesto la società».

Chi ci guadagnerà di più dal divorzio?

«Max, non c’è dubbio. Ha vinto 12 trofei alla guida della Juve ed è l’unico allenatore ad aver conquistato 5 volte la Coppe Italia. Adesso spazio ai professori, vediamo se vinceranno altrettanto alla Juventus».

Immagina Allegri fermo una stagione o subito protagonista con un’altra squadra?

«Spero di vederlo in Premier League. Anche se il mio sogno è un altro, ovvero il Bayern Monaco. Il Bayern è la Juventus di Germania e sono alla ricerca di un grande allenatore. Max sarebbe l’ideale per guidare tutti quei talenti e per riportare il club bavarese al successo dopo l‘ultima Bundesliga».

Pensa che possa esserci nel futuro l’Arabia Saudita, che già aveva provato a tentare Allegri la scorsa estate?

«No, perché non credo che Max abbia bisogno di soldi. Piuttosto credo che un “pensierone” ad Allegri lo farà anche De Laurentiis, da sempre un suo estimatore».

ilnapolista © riproduzione riservata