Napoli-Inter 1-1, pareggio al cardiopalma con il tap-in di Billing. Rileggi qui la partita.

Pareggio intenso tra Napoli e Inter, al vantaggio di Dimarco su punizione risponde Billing negli ultimi minuti di gara su un tap-in provvidenziale. La corsa rimane aperta

Grande match al Maradona alle 18, il Napoli di Conte dovrà vedersela con l’Inter di Inzaghi che ha operato il sorpasso proprio durante l’ultima giornata. L’allenatore leccese deve far fronte a diversi infortuni, tra cui l’ultimo di Anguissa che si è fermato dopo la sconfitta contro il Como. Al posto del camerunense ci sarà Gilmour e non Billing come nella partita precedente, quindi doppio elemento di costruzione come variante. Davanti confermata la coppia Raspadori e Lukaku. Inzaghi invece opta per Bisseck tra i centrali, per il resto i titolarissimi di sempre.

95′ Finisce così! Il Napoli pareggia una partita difficile con grande merito

94′ Occasione molto confusa che porta poi ad un tiro di Ngonge strozzata e Martinez para a terra

93′ Si gioca a tentoni, tante interruzioni

90′ Cinque minuti di recupero

87′ Pareggio di Billing! Palla filtrante geniale di Lobotka per il danese, che prima tira e Martinez para, poi sul tap-in insacca

82′ Conte si sta giocando tutte le cartucce, dentro Ngonge e Olivera. Fuori Politano e Ngonge

80′ Dentro anche Billing per Gilmour

79′ Punizione dall’out destro sempre sulla trequarti

77′ Dentro Okafor per Raspadori

75′ Conte prepara i primi cambi

72′ McTominay fermo per un colpo all’inguine

67′ Punizione sulla trequarti destra per il fallo su Gilmour da parte di Gilmour

64′ Botta di McTominay dal limite, Martinez para centrale

60′ L’Inter prova ad amministrare il pallone con tranquillità, c’è bisogno di una scossa

57′ Occasione per Lobotka su sponda di Lukaku, palla alle stelle

55′ Serie di angoli per gli azzurri, senza risulatati

50′ Fuori Dimarco e Calhanoglu, dentro Pavard e Zielinski

47′ Inizio subito aggressivo degli azzurri, che sono stati per certo strigliati negli spogliatoi

46′ Nessun cambio per le due squadre all’intervallo

Inizia il secondo tempo

49′ Si chiude il primo tempo con i nerazzurri in vantaggio, ripresa tutta da vivere

48′ Dimarco servito lungo si invola verso l’area, Buongiorno chiude provvidenzialmente

45′ Quattro di minuti di recupero

44′ Altra occasione per Lukaku, Raspadori ricicla un pallone e serve il belga che colpisce da pochi passi, pallone deviato in angolo

43′ L’Inter ha ripreso ad attaccare con continuità mentre si chiude il primo tempo

38′ Azzurri che ora stanno tenendo ritmi altissimi a caccia del pareggio

35′ Raspdori sciupa una buona occasione, era stato imbeccato in profondità. Salta Martinez ma poi incespica con il pallone

33′ Occasionissima per Lukaku! Palla lunga per il belga che al volo calcia e per poco non inquadra la porta

29′ Punizione sulla trequarti per gli azzurri per il fallo su McTominay

25′ Meret a terra dopo essersi scontrato con la faccia sul ginocchio di Dimarco in caduta su una presa alta

22′ Punizione pennellata di Dimarco nel sette, Meret non può nulla. Inter in vantaggio

21′ Punizione dal limite per l’Inter, Dimarco e Calha sul punto di battuta

18′ Occasione per McTominay che si è incuneato in area sul servizio di Lukaku, Martinez para agilmente

14′ Fase di equilibrio ora, azzurri che provano a sfruttare gli spazi in ripartenza

10′ Calhanoglu rimane a terra per diversi minuti a causa di un contrasto, si rialza poi

7′ Partita viva, e ritmi altissimi di entrambe le squadre

4′ Inter molto aggressiva in questo avvio

1′ Inizia il match!

Formazioni ufficiali di Napoli e Inter

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori all. Conte

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram all.Inzaghi

