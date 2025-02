Napoli, interesse per il difensore dell’Empoli Marianucci (Tmw)

Classe 2004, ha segnato ieri il rigore decisivo contro la Juventus in Coppa Italia dopo aver disputato una buona prestazione.

Il difensore dell’Empoli Luca Marianucci, 20 anni, si è messo in mostra ieri nel match di Coppa Italia contro la Juventus. Oltre ad aver segnato il rigore decisivo della vittoria dei toscani, ha disputato nel complesso una buona prestazione. E pare che sia finito nei radar del Napoli per la prossima stagione.

Napoli sul difensore classe 2004 Marianucci

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb:

Prodotto del vivaio Empoli, Marianucci è l’esempio in carne ed ossa del metodo Monteboro, dal nome del centro sportivo azzurro. Dopo aver fatto benino il settore giovanile, ha vissuto un assaggio di professionismo con il prestito alla Pro Sesto in Serie C e una volta rientrato, l’estate scorsa, ha convinto D’Aversa a dargli fiducia e confermarlo nel suo gruppo. Ha attirato su di sé attenzioni illustri: quella del Napoli come possibile rinforzo già per l’estate, ma anche quella del commissario tecnico Luciano Spalletti, che l’ha già visionato in più occasioni e apprezza il suo modo di giocare anche in ottica di una chiamata futura con la Nazionale.

Verrebbe quasi da ridere se pensiamo a quel che il calcio italiano è stato costretto a sorbirsi sulla Juve di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli. Un fallimento con pochi precedenti nella storia del football. La Juve di Thiago Motta è riuscita farsi buttare fuori dalla Coppa Italia dall’Empoli che ha vinto ai rigori (errori di Vlahovic e Yildiz) e per la prima volta accede alle semifinali. I novanta minuti erano finiti 1-1.

Si vede che alla Juve non c’è più Allegri. Lui l’anno scorso la Coppa Italia l’ha vinta. In finale contro l’Atalanta. Prima di scagliarsi contro Giuntoli da lui individuato come il nemico della Juve. Aveva doppiamente ragione. Allegri da allenatore ha vinto cinque volte la Coppa Italia.

