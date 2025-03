Ha tenuto per qualche giorno il Napoli con il fiato sospeso. Confermata la formazione di Napoli-Inter, a Gilmour e Lobotka le chiavi della squadra

McTominay ce la fa, oggi il centrocampo saranno lui e il doppio play (Corsport)

Alle 15 si giocherà Napoli-Fiorentina. McTominay ha recuperato, ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

Scott McTominay ha tenuto per qualche giorno il Napoli con il fiato sospeso, ma alla fine oggi dovrebbe scendere regolarmente in campo dall’inizio: il sovraccarico, l’affaticamento muscolare che ha costretto a rivedere i piani dei suoi allenamenti a metà settimana sembra superato. E così, a comporre il tris di mediana del 3-5-2 che Conte confermerà anche contro la Fiorentina saranno proprio McT, Lobotka e Gilmour. Il doppio play, come con l’Inter, è la soluzione prescelta dal tecnico.

A meno di clamorose inversioni di rotta, comincerà dal primo minuto l’intera formazione schierata otto giorni fa nello scontro diretto per lo scudetto andato in scena al Maradona. Uno stadio di nuovo sold out, per la nona volta in stagione e per la quarta consecutiva dopo i pienoni registrati contro i nerazzurri, l’Udinese e la Juve. L’ultima squadra battuta dal in campionato: la vittoria manca dal 25 gennaio.

Joe Jordan: «McTominay ha lasciato un vuoto nel centrocampo del Manchester United, che errore cederlo»

L’ex Milan Joe Jordan ha rilasciato un’intervista a Sportweek, dove ha commentato le prestazioni dei calciatori scozzesi in Serie A, tra cui Scott McTominay e Billy Gilmour col Napoli. Se il primo ha avuto un grande impatto con gli azzurri ed è un titolare inamovibile, il secondo sta facendo più fatica perché davanti ha Lobotka e non riesce a trovare granché spazio.

Jordan: «McTominay ha fatto un affare ad accettare il Napoli, lo United ha sbagliato a cederlo»

Jordan ha dichiarato sul centrocampista ex United:

«Il Napoli ha fatto benissimo a prenderlo, il Manchester United malissimo a cederlo. Un errore che mi spiego solo con la confusione che negli ultimi anni regna nel club: è stato sette anni allo United, era titolare, ha giocato oltre 200 partite, ha vinto diverse coppe. Atletico, tecnico, dotato di senso del gol: ha lasciato un vuoto in mezzo al campo, aumentando i problemi di una squadra che già fatica a fare gol».

D’altra parte il Napoli ha messo nel motore un centrocampista che sembra fatto su misura per il calcio di Conte…

«Guardo le statistiche e vedo che ha giocato praticamente sempre, con 6 gol e 2 assist. Vedo questi numeri e penso che l’affare lo hanno fatto in due: il giocatore e il Napoli».

Ci sarà però un motivo per cui lo United ci ha rinunciato…

«Non lo so, di sicuro hanno sbagliato. Sono in confusione e negli ultimi 3-4 anni hanno cambiato troppo».

Gilmour ha avuto finora meno spazio…

«Non ha giocato molto, però anche lui mi piace. Fisicamente non è molto grosso, ma è un calciatore intelligente. Per lui, come ancor di più per McTominay, il Napoli rimane una grande opportunità».

