McTominay è una punta atipica, Mourinho allo United lo ha reso un centrocampista-bomber (CorSport)

Negli anni lo scozzese ha modificato la sua impostazione tattica. Con un’altra rete, arriverebbe a quota 7 in Serie A, eguagliando il suo record in Premier della scorsa stagione.

Non ci ha messo molto Scott McTominay a farsi apprezzare dal tecnico Antonio Conte e dai tifosi del Napoli. Se dovesse segnare contro il Como domenica, eguaglierebbe il record della scorsa stagione in Premier al Manchester United.

McTominay è un centravanti atipico, nella sua unicità c’entra anche Mourinho

Scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport:

A decidere e a segnare, Scott McTominay è un tipo sbrigativo. Appena venticinque secondi al Maradona per il battesimo del gol con il Napoli proprio nella partita d’andata contro il Como. In pochi mesi McTominay è diventato leader tecnico e non solo della squadra di Conte. Appena ha bussato alla porta del Napoli, ha subito ricevuto consensi. Con un’altra rete, Scott arriverebbe a quota sette in Serie A eguagliando il suo record in un solo campionato: sette furono anche i gol realizzati un anno fa in Premier League per un totale di dieci nella scorsa stagione compresi quelli in Champions e Fa Cup. Si è subito inserito nel calcio italiano, favorito da un gioco che esalta le sue caratteristiche. McTominay è una punta atipica, un centrocampista inedito. Per doti, costanza e rendimento è unico nel suo genere. Nel corso degli anni – attraversando anche la mano di Mourinho che stravedeva per lui – ha modificato la sua impostazione tattica fino a diventare un giocatore completo con vocazione offensiva.

“Scott McTominay ha rischiato quando ha deciso di lasciare il Manchester United per il Napoli”, scrive il Daily Star a proposito del calciatore scozzese si è integrato perfettamente nella metodologia di Antonio Conte ed anche nel calcio italiano riducendo al minimo il periodo di adattamento che di solito serve ad un calciatore proveniente dall’estero.

Il Daily Star riporta anche una frase di McTominay sul trasferimento dal Manchester United al Napoli:

«Quando ho scoperto che il Napoli si interessava a me ho sentito il fuoco dentro. Ho visto un’opportunità e l’ho colta. Sapevo che era quello che volevo e non avrò mai rimpianti nella vita».

