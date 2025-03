Marca celebra la grande stagione di Lukaku: “È decisivo, lo scudetto del Napoli è nelle sue mani”

“Nessuno lo conosce meglio di Conte. S’è messo a dieta, ha perso nove chili e ha apparecchiato 19 gol (tra marcature e assist) in 28 partite”

“Nessuno ha capito Romelu Lukaku meglio di Antonio Conte”. E su questo c’erano ormai pochi dubbi. Ma Marca celebra la rinascita dell’attaccante del Napoli giocando un po’ sulla sua “dieta”: meno chili più gol. E soprattutto tanto, tantissimo gioco.

All’Inter per sua stessa ammissione pesava 101 chili e a Napoli ora è a 99. “Ora il mio peso ideale è diverso: 102 chili”.

Marca scrive che “ha funzionato”. Lukaku è a quota 10 gol e nove assist in campionato. “Ed è stato di nuovo decisivo contro la Fiorentina”, scrive ancora il quotidiano spagnolo.

Il quotidiano scrive che Romelu

ha apparecchiato 19 gol nelle 28 partite (2.054 minuti) che ha giocato con il Napoli in questa stagione: dieci i gol, tutti in Serie A, e nove gli assist. Questo fine settimana è stato di nuovo decisivo nella vittoria contro la Fiorentina (2-1). Il belga ha “aperto la lattina” (ossia ha sbloccato il risultato) con un tap-in su respinta di De Gea e ha estratto dal cilindro un meraviglioso assist per Raspadori.

“Non è ancora al top, ma Conte si gode la sua rinascita”. Per Marca “lo scudetto è nelle sue mani”.

Lukaku è stato il trascinatore del Napoli. È arrivato a quota dieci gol (e otto assist). Ne scrive Repubblica con Marco Azzi:

C’è sempre la graffiante firma di Romelu Lukaku sulle vittorie del Napoli: un gol e un assist anche nel meritato successo al Maradona (2-1) contro la Fiorentina, che ha messo fine dopo 43 giorni all’astinenza degli azzurri e li ha subito rilanciati nella scia dell’Inter, a — 1 dalla vetta della classifica. L’ultima festa a Fuorigrotta risaliva allo scorso 25 gennaio contro la Juventus e anche allora era stato Big Rom a trascinare i suoi compagni alla conquista dei tre punti, confermando di essere lui il vero ago della bilancia per le sorti della squadra di Antonio Conte. Il binomio tra l’ex ct della Nazionale e il bomber belga è d’acciaio e può diventare di questo passo un fattore determinante nella volata scudetto, molto più incerta e combattuta rispetto alle passate stagioni.

La notizia più importante per Conte è la doppia cifra raggiunta nella classifica dei marcatori da Lukaku: miglior realizzatore degli azzurri e decisivo pure come regista offensivo, con l’ottavo assist del suo convincente campionato.

