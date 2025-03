Manna: «Stiamo meritando di giocarci fino alla fine questa chance scudetto»

Al premio Maestrelli: «L’obiettivo iniziale era arrivare fra i primi quattro, ed era già un obiettivo molto forte. Buongiorno il mio orgoglio»

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, nel corso della premiazione del premio Maestrelli in corso di svolgimento a Montecatini Terme ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti.

Manna: «Ci siamo meritati di giocarci questa chance scudetto»

Le parole di Manna:

«Penso che sia un campionato avvincente, ci sono ancora nove partite da giocare. Abbiamo costruito un percorso virtuoso, ci stiamo meritando di giocarci fino alla fine questa chance scudetto. L’Inter è una squadra molto forte, quindi vediamo. Se crediamo nello scudetto? Ce lo siamo creati, quando sei lì poi vuoi arrivare in fondo. Abbiamo comunque fatto qualcosa di importante e dobbiamo rimanere costanti, con quello che è stato il nostro percorso».

«L’obiettivo iniziale – continua il ds del Napoli – era arrivare fra i primi quattro, ed era già un obiettivo molto forte. Siamo in lotta per lo scudetto e siamo stati in testa alla classifica per gran parte del campionato. Lo scudetto lo abbiamo accarezzato come un sogno ogni tanto, poi l’abbiamo vissuto, ma ripeto ce lo siamo guadagnati sul campo, ce lo siamo meritati. Non siamo una squadra forse ancora costruita per vincere. Però i ragazzi ogni giorno hanno dimostrato di avere dei valori importanti e li stanno riportando in campo. Quest’anno siamo ripartiti e ogni anno cercheremo di migliorare la rosa, come sempre è stato fatto».

«Siamo partiti da un campionato scorso che è stato un po’ complicato – ha sottolineato Manna. Abbiamo fatto scelte in funzione di ripartire e ricostruire. Mister Conte è stato un elemento fondamentale in questo, determinante nel lavoro quotidiano, nell’impatto, la sua storia parla per lui, quindi è un percorso che stiamo facendo insieme e dobbiamo essere contenti. Ringrazio il presidente De Laurentiis, il dottor Chiavelli che ci hanno permesso di fare questo e speriamo di poter continuare a crescere».

Parlando poi del suo lavoro, Manna ha raccontato:

«La cosa che mi ha dato più soddisfazione penso che per una realtà come quella di Napoli così calda e passionale è vedere la gente emozionarsi nuovamente dopo un’annata così complicata, e che ha dato delle soddisfazioni a tutti quanti noi. Il calciatore che penso che mi abbia lasciato qualcosa di più è Buongiorno perché è un calciatore che normalmente a Napoli non riesce ad arrivare, perché ci sono club anche più importanti che arrivano prima. La volontà di Alessandro di al nostro progetto è stata determinante, siamo orgogliosi di questo e questo penso sia la cosa che mi ha soddisfatto maggiormente».

