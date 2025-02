Manna persevera: «Possiamo cullare un sogno ma dobbiamo essere oggettivamente realisti»

A Sky: «Siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Vanno fatti degli step che si colmano solo con il tempo. Conte cerca sempre l’eccellenza»

Altro pezzettino dell’intervista rilasciata a Sky Sport da Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. Questa volta il ds azzurro risponde sul valore aggiunto che porta Conte e sul sogno scudetto.

Manna: «Conte è un valore aggiunto sempre, cerca sempre l’eccellenza»

«Conte è un valore aggiunto sempre. Un allenatore con questo carisma, questa esperienza, questa competenza ti da sempre qualcosa in ogni momenti, nei momenti positivi e nei momenti negativi che capitano durante le stagioni. Si lavora con una persona che cerca sempre l’eccellenza. Lo standard è molto alto, bisogna lavorare in modo corretto, coerente leale per raggiungere gli obiettivi prefissati tutti quanti insieme».

«Bisogna essere sempre attaccati alla realtà. Stiamo facendo un Campionato importante con un percorso importante, sappiamo da dove arriviamo. Normale ci siano criticità che possono essere un po’ ambientali, di pressione, vanno fatti degli step che si colmano solo con il tempo. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, possiamo cullare un sogno ma dobbiamo essere oggettivamente realisti».

«Okafor arrivava da un infortunio, sta lavorando forte. Con Meret stiamo parlando»

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Nell’edizione pomeridiana del Sky Sport 24, è stata mandata in onda un’anticipazione.

Le parole di Manna:

«Okafor arrivava da un infortunio e da una condizione precaria. Sta lavorando forte, si sta impegnando. Penso possa essere funzionale e dare una mano alla squadra quando chiamato in causa. I rinnovi fanno parte del lavoro ordinario. Su Olivera manca solo l’annuncio. Con Meret stiamo parlando, Anguissa è situazione diversa, ne parleremo ma non c’è fretta. Stiamo lavorando al futuro».

