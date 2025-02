Manna: «Di Kvaratskhelia ne abbiamo parlato tanto, è stato anche tutto molto strumentalizzato»

A Sky Sport: «Osimhen è un tormentone sempre, e non solo di mercato. Lavoriamo per trovare una soluzione e non ripetere quanto accaduto l’anno scorso»

Nella sua intervista a Sky Sport, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato anche delle tante situazioni di mercato, passate e future, legate agli azzurri. Il suo pensiero inizia dalla rivelazione Scott McTominay:

«Abbiamo lavorato su giocatori funzionali alla nostra idea e che potessero alzare il livello della squadra. McTominay giocava in un grande campionato e in una squadra gloriosa. È una trattativa nata da lontano, poi quando abbiamo capito che c’era l’opportunità di prenderlo siamo stati determinati, fortunati e bravi a concretizzarlo».

L’addio a gennaio di Kvaratskhelia?

«Lascia sicuramente un alone di rammarico, privarsi di un calciatore importante in corso non è mai facile. Ne abbiamo parlato tanto, è stato anche tutto molto strumentalizzato secondo me. Questo mi lascia la volontà di essere sempre pronto a sopperire a cose che non possiamo controllare, ma siamo sicuri di aver fatto la cosa giusta».

Osimhen è in prestito al Galatasaray e in estate tornerà al Napoli…

«Victor è un tormentone sempre, e non solo di mercato. È un calciatore appetibile, ha una clausola, si sa, e noi lavoriamo per trovare una soluzione nel minor tempo possibile, proprio per non ripetere quanto accaduto l’anno scorso».

«Conte è un valore aggiunto sempre. Un allenatore con questo carisma, questa esperienza, questa competenza ti da sempre qualcosa in ogni momenti, nei momenti positivi e nei momenti negativi che capitano durante le stagioni. Si lavora con una persona che cerca sempre l’eccellenza. Lo standard è molto alto, bisogna lavorare in modo corretto, coerente leale per raggiungere gli obiettivi prefissati tutti quanti insieme».

«Bisogna essere sempre attaccati alla realtà. Stiamo facendo un Campionato importante con un percorso importante, sappiamo da dove arriviamo. Normale ci siano criticità che possono essere un po’ ambientali, di pressione, vanno fatti degli step che si colmano solo con il tempo. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, possiamo cullare un sogno ma dobbiamo essere oggettivamente realisti».

«Okafor arrivava da un infortunio e da una condizione precaria. Sta lavorando forte, si sta impegnando. Penso possa essere funzionale e dare una mano alla squadra quando chiamato in causa. I rinnovi fanno parte del lavoro ordinario. Su Olivera manca solo l’annuncio. Con Meret stiamo parlando, Anguissa è situazione diversa, ne parleremo ma non c’è fretta. Stiamo lavorando al futuro».

